Brian Van Hinthum

Zaterdag 11 maart 2023 15:32

Max Verstappen heeft zich sinds het hele gedoe tijdens de Grand Prix van Brazilië van vorig jaar niet populair gemaakt in Mexico. Inmiddels heeft zelfs een Mexicaanse zanger in het nummer een nummer één-hit gescoord over Sergio Pérez, waarin ook de Nederlander niet bespaard blijft.

De Grand Prix van Brazilië van afgelopen jaar gooide het nodige roet in het eten in de altijd zo sterk lijkende relatie tussen Verstappen en Pérez. De wereldkampioen weigerde destijds om Pérez voorrang te verlenen na een teamorder vanaf de pitmuur, waarmee Pérez belangrijke punten in de strijd om de tweede plek in het wereldkampioenschap kon pakken. Dat deed de Nederlander echter niet, waardoor de Mexicaan zijn ongenoegen uitte op de boardradio. "Nou, bedankt hé jongens", foeterde Pérez na het finishen in São Paulo. Christian Horner probeerde de boel nog te sussen, maar het was al te laat. "Sorry daarvoor Checo, we zullen het later bespreken in de debrief", probeerde hij hem te kalmeren. Pérez had echter allang zijn mening klaar over Verstappen. "Ja, het laat wel zien wie hij echt is!"

Grote hit

Hoewel alles inmiddels wel weer in orde lijkt te zijn tussen de twee Red Bull-coureurs, zijn ze in Mexico nog altijd niet vergeten wat er gebeurde in São Paulo. Dat suddert ook weer door in de grote hit die de Mexicaanse zanger Jary Franco heeft gescoord. Hij is groot fan van Pérez en hij boekt op dit moment grote successen met het nummer De 0 a 100 Checo Perez. Het nummer heeft meer dan 2,5 miljoen views op YouTube, terwijl ook de teller op Spotify inmiddels ruim over de miljoen gaat voor de zanger. Het nummer gaat over hoe je enorm succesvol kan zijn, maar toch uiteindelijk alles op jezelf aan komt.

Gecensureerde teksten

Klinkt allemaal heel leuk, maar bepaalde teksten in het nummer zijn ook gericht tegen Verstappen. Bepaalde teksten van het nummer moeten zelfs gecensureerd worden op de radio en TV, en de zanger in kwestie legt tegenover Marca uit waarom. "Ik support Red Bull, maar dat is alleen vanwege Checo. Deze gast [Verstappen] weet niet wat kameraadschap is", foetert hij. "Na alles wat er gebeurd is, support ik Verstappen niet meer. Ik ga niet eens vertellen waarom ze de woorden gecensureerd hebben." Ten slotte krijgt hij de vraag wat hij Pérez zou vertellen als hij zijn stadgenoot weer eens zou ontmoeten: "F*ck Verstappen!"