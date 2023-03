Vincent Bruins

Red Bull Racing zal eerst een kleine update meenemen naar Melbourne voor de Grand Prix van Australië, voordat er een grote update wordt aangebracht voor de race in Azerbeidzjan op het stratencircuit van Bakoe. Dat meldde het doorgaans goed geïnformeerde Duitse platform Auto Motor und Sport.

De Red Bull RB19 leek onverslaanbaar in de seizoensopener in Bahrein afgelopen zondag. Max Verstappen reed relatief gemakkelijk naar de zege vanaf pole position, terwijl Sergio Pérez het gevecht aanging met Charles Leclerc wiens Ferrari-krachtbron later de geest zou geven. De energydrankfabrikant verliet Bahrain International Circuit met de trofeeën voor de eerste en de tweede plaats.

In de pijplijn

Verstappen liet vorige maand tijdens de wintertest weten dat de Oostenrijkse renstal al druk bezig was met updates voor de RB19. "Ik denk niet dat het moeilijker wordt qua doorontwikkeling, omdat we ook al veel dingen daar buitenom aan het doen zijn," aldus de Nederlander. "Ik denk eigenlijk dat we best weten waar we aan moeten werken. We hebben nu al dingen in de pijplijn zitten, het is work in progress." Auto Motor und Sport blijkt nu meer details te hebben over de plannen van Red Bull.

Ultieme combinatie

"Het is moeilijk om te geloven dat Red Bull een nog betere auto heeft dan vorig jaar," zo begon Andreas Haupt van Auto Motor und Sport. "De Red Bull is niet alleen in de bochten snel, maar ook op de rechte stukken. Dat is natuurlijk de ultieme combinatie en zeer moeilijk te bewerkstelligen. Ferrari en Mercedes hebben nog altijd niet kunnen uitvinden wat het nou is dat de Red Bull zo goed maakt. Red Bull zal voor de derde race in Australië een kleine update meenemen gevolgd door een grote update in Bakoe."