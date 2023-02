Lars Leeftink

Zondag 26 februari 2023 17:14

Max Verstappen heeft aangegeven dat Red Bull Racing zich geen zorgen maakt om de vermindering qua testtijd voor het seizoen 2023. Sterker nog: het team heeft al een paar updates op de planning staan voor de RB19 die gedurende het seizoen doorgevoerd kunnen worden.

In gesprek met Motorsport.com geeft Verstappen aan dat de auto wel een evolutie is van de RB18, maar dat er wel degelijk wat belangrijke onderdelen zijn veranderd. "We bouwen met deze auto voort op die van vorig jaar, al zijn er nog best veel dingen veranderd." Hiermee doelt de Nederlander vooral op het chassis, de sidepods en de vloerranden die opnieuw ontworpen zijn. "Qua rijden is het gevoel heel erg afhankelijk van de banden en die zijn natuurlijk aangepast. Ze hebben minder onderstuur, maar dat komt vooral doordat de achterbanden nu minder goed zijn dan vorig jaar. De voorbanden zijn gewoon hetzelfde. Maar overall denk ik wel dat de auto iets beter in balans is."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Teams dringen aan bij FIA: inschrijfgeld verhogen naar 600 miljoen dollar'

Updates

Ondanks dat Red Bull maar 63% testtijd heeft gedurende dit seizoen, denkt Verstappen niet dat het een grote uitdaging wordt om de auto door te ontwikkelen. "Nee, ik denk niet dat het moeilijker wordt qua doorontwikkeling, omdat we ook al veel dingen daar buitenom aan het doen zijn. Ik denk eigenlijk dat we best weten waar we aan moeten werken. We hebben nu al dingen in de pijplijn zitten, het is work in progress."

Pérez

Pérez gaf vorig jaar aan dat de updates die werden doorgevoerd niet in het voordeel van de rijstijl van hem en wel van Verstappen waren. Volgens Helmut Marko, adviseur van Red Bull, heeft het team daar nu iets op gevonden. Verstappen zelf denkt echter dat de uitspraken van Pérez niet helemaal kloppen. "Ik denk niet dat de Red Bull-auto's per definitie voor mijn rijstijl worden gemaakt. Als mensen me nu zouden vragen 'wat is jouw rijstijl?', dan zou ik daar niet eens antwoord op kunnen geven. Ik pas me altijd aan aan wat ik krijg. Dat is ook het belangrijkste, je moet jezelf ieder jaar aanpassen aan de nieuwe auto en zelfs ieder weekend aan het circuit. En ja, de auto's van Red Bull hebben vaak een sterke voorkant, maar ik heb nog nooit een raceauto meegemaakt die snel was met onderstuur."