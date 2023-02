Lars Leeftink

De hele situatie omtrent de inschrijving van Andretti-Cadillac in de Formule 1 krijgt een nieuw hoofdstuk. De huidige F1-teams willen dat het inschrijfgeld met 400 miljoen dollar omhoog gaat.

Dit weet Motorsport.com zondagmiddag te melden. Het is al een tijdje bekend dat de teams geen fan zijn van het toevoegen van nieuwe teams, omdat de tien huidige teams dan vervolgens ook het prijzengeld met de nieuwkomers moeten delen en ze dit dus geld kost. Een oplossing voor het verminderen van het aantal nieuwe teams en het verhogen van de drempel, is het verhogen van het inschrijfgeld. Op dit moment is het inschrijfgeld 200 miljoen dollar, maar de teams willen dit naar 600 miljoen dollar gaan brengen. Het inschrijfgeld van 200 miljoen dollar is onderdeel van het Concorde Agreement, dat nog loopt tot eind 2025. De verhoging naar 600 miljoen dollar zou dan onderdeel zijn van het nieuwe Concorde Agreement, dat vanaf 2026 in moet gaan.

FIA start proces

De FIA gaf in januari door middel van president Mohammed Ben Sulayem aan dat het autosportorgaan een proces zou gaan starten om te kijken hoeveel partijen interesse hebben in het versterken van de Formule 1 door middel van een nieuw team. Sindsdien lijken drie partijen interesse te hebben. Andretti-Cadillac, Panthera Asia F1 en HitechGP zijn deze drie partijen, maar de huidige F1-teams willen het ze dus behoorlijk lastig maken. Het inschrijfgeld verhogen zou er wellicht voor kunnen zorgen dat deze partijen ineens geen interesse meer hebben in het vormen van een F1-team.

Hoe reageert de FIA?

De vraag is of de FIA mee wil in deze enorme verhoging van het inschrijfgeld. Het autosportorgaan zal waarschijnlijk wel mee willen werken met een verhoging, maar 400 miljoen dollar meer zou een enorme verhoging zijn die toekomstige partners kan demotiveren. Dit is iets wat de FIA juist niet wil, gezien het proces dat begin dit jaar is opgestart en al drie nieuwe geïnteresseerde partijen heeft opgeleverd.