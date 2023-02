Lars Leeftink

Zondag 26 februari 2023 14:56 - Laatste update: 15:31

Helmut Marko denkt dat Red Bull Racing een oplossing heeft gevonden voor Sergio Pérez, die zich niet comfortabel voelde in de RB18 na de updates gedurende het seizoen. Volgens Marko is dit in 2023 opgelost en kan Pérez op die manier Max Verstappen gaan uitdagen.

In gesprek met Sky Deutschland blikt Marko terug op de testdagen. Met 413 rondjes voor Red Bull waren de drie dagen erg productief en succesvol, erkent ook de Oostenrijker. “We zijn erg tevreden over alle drie de testdagen. We hebben eigenlijk maar één probleem gehad [vrijdagmiddag] en dat was niet ernstig. Wat we nu gaan doen is die gegevens analyseren om ervoor te zorgen dat we alles kunnen finetunen. We weten alleen niet hoe de brandstofbelasting van de concurrentie was. Als zij zwaarder waren dan wij, dan is onze tijd relatief. Maar het liet zien dat we betrouwbaar en snel zijn.”

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Aantal rondjes teams tijdens testdagen: AlphaTauri en Williams blinken uit, McLaren niet

Voorspelling

Marko wordt ook gevraagd naar een voorspelling voor het nieuwe seizoen. “Ik denk dat de top drie hetzelfde zal blijven.” Aston Martin heeft echter ook indruk gemaakt op Marko. “Ik denk dat zij de grootste stap voorwaarts hebben gemaakt, maar ik denk dat Alpine ook voor een verrassing kan zorgen.” De op het oog grootste concurrenten van Aston Martin (Alpine en McLaren) reden minder rondjes en hadden aardig wat problemen tijdens de testdagen in Bahrein.

Pérez

De rol van Pérez, vorig jaar derde in het kampioenschap, gaat in 2023 wederom van groot belang zijn. Dit weet ook Marko. Volgens Pérez waren de updates van vorig jaar gunstiger voor de rijstijl van Verstappen dan voor hem. Marko denkt hier met Red Bull nu een oplossing voor te hebben gevonden. “Vorig jaar hadden we een auto waar Pérez goed in begon, maar waar Verstappen door ontwikkelingen steeds gelukkiger in werd. Het verschil is dat Max houdt van een sterke voorkant. Checo is een beetje anders. Hij wil een meer volgzame auto. We lijken nu een oplossing te hebben gevonden die beide coureurs hun kwaliteiten laat uitspelen.” Of dit ook daadwerkelijk zo is, gaan we de komende maanden zien.

20% korting op F1 kijken via F1TV

Wil je ook het aankomende F1-seizoen live blijven kijken? Via het officiële F1TV Pro kun je deze week live streamen naar je televisie voor nog geen €4,33 per maand.