De laatste testdag in Bahrein is achter de rug, en alle teams hebben drie dagen data kunnen verzamelen richting het eerste raceweekend van het seizoen. Het ene team heeft echter wel meer rondjes achter de rug dan het andere team. Een overzicht van wie de meeste en minste rondjes gereden hebben tijdens de testdagen van dit seizoen.

Er waren vier teams die gedurende de testdagen tegen wat problemen aangelopen zijn. McLaren en Alpine waren de twee voornaamste teams die vaak een lange tijd binnen stonden. Bij Alpine werd niet helemaal duidelijk wat het probleem was, maar het team kwam maar tot 353 rondjes. Bij McLaren waren er vooral veel problemen in de buurt van de remmen en de wielen, waar gedurende de drie dagen hard aan werd gewerkt. McLaren kwam maar tot 312 rondjes, waardoor het team het minste aantal rondjes heeft gereden de afgelopen drie dagen.

Mercedes had het op vrijdag even lastig door het uitvallen van de W14 van George Russell, waar er problemen waren met de aandrijving. Daarnaast was er gedurende de week ook aardig wat porpoising. De donderdag en de zaterdag waren echter prima, waardoor het team op 398 rondjes kwam. Dit is net wat beter dan Aston Martin, dat tot 387 rondjes kwam en vooral qua snelheid indruk maakte. Er waren echter wel wat problemen met de vloer en de achterkant van de auto gedurende de testdagen, waardoor het team wat tijd moest inleveren. Dit was natuurlijk naast het feit dat de ochtendsessie op donderdag verpest werd door het stilvallen van Felipe Drugovich.

Winnaars

De zes teams die tevreden zullen zijn en amper problemen hebben gehad, zijn Alfa Romeo, AlphaTauri, Haas, Ferrari, Red Bull en Williams. Alfa Romeo kwam tot 402 rondjes en eindigde zelfs eerste met Zhou Guanyu tijdens de vrijdag, terwijl Red Bull mede dankzij een fantastische donderdag van Max Verstappen (157 rondjes) op 413 rondjes kwam en op zowel donderdag als zaterdag op P1 eindigde. Haas reed 415 rondjes en was nagenoeg onzichtbaar tijdens de testdagen, terwijl Ferrari met 417 rondjes en prima snelheid ook soliede oogde.

Het meest indrukwekkend waren echter de prestaties van Williams en AlphaTauri. Williams noteerde 439 rondjes en zag op vrijdag Logan Sargeant en op zaterdag Alexander Albon over de 100 rondjes gaan. Bij AlphaTauri maakte vooral Nyck de Vries indruk, door elke sessie die hij reed meer dan 70 rondjes te noteren. In totaal kwam AlphaTauri op 456 rondjes, waarmee het team bovenaan wist te eindigen.

Team Aantal rondjes AlphaTauri 456 Williams 439 Ferrari 417 Haas 415 Red Bull Racing 413 Alfa Romeo 402 Mercedes 396 Aston Martin 387 Alpine 353 McLaren 312