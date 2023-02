Jan Bolscher

Dinsdag 28 februari 2023 13:49 - Laatste update: 14:16

De Formule 1 heeft op basis van de testdagen een opzichzelfstaande Power Ranking naar buiten gebracht. Op basis van de data is Red Bull Racing het te kloppen team, met Williams op de tiende en laatste stek.

Tijdens het seizoen wordt na afloop van iedere Grand Prix een zeskoppig jurypanel door de Formule 1 gevraagd om iedere coureur te beoordelen met een cijfer tussen de nul en tien. Per coureur wordt hier vervolgens het gemiddelde van genomen en dat wordt voor die week de uiteindelijke beoordeling van de coureur. In het algemeen klassement worden alle beoordelingen bij elkaar opgeteld. Dat totale aantal punten, vormt vervolgens de Power Ranking voor die coureur. De tien coureurs met de hoogste totale scores, dingen mee in het klassement. In aanloop naar de start van het seizoen heeft de Formule 1 nu echter een Power Ranking voor de teams op basis van de testdagen in Bahrein afgelopen week naar buiten gebracht.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull Racing het te kloppen team

Red Bull Racing is volgens de Formule 1 op dit moment het te kloppen team. "Onze data plaatst Red Bull zowel qua kwalificatietempo als racetempo bovenaan de lijst en het valt niet te ontkennen dat de RB19 erop alle drie de dagen zelfverzekerd uitzag", wordt er geschreven over het team van Max Verstappen en Sergio Pérez. "Verstappen was het snelst op de eerste dag en Pérez was het snelst op dag drie. Hij verbrak zelfs de pole positon-tijd voor de Grand Prix van Bahrein van afgelopen jaar. Red Bull liet niet alleen snelle racesimulaties zien, ze waren ook ontzettend snel in de korte runs. Red Bull zag er goed uit tijdens het testen, maar zal alles ook zo voortvarend verlopen als het racen begint?"

Ferrari overschaduwd door Red Bull

Het team van Ferrari is op de tweede stek geëindigd, al is men daar beduidend minder positief: "Ferrari klokte een aantal competitieve tijden en stond soms bovenaan in de sessies gedurende het weekend - maar ze werden overschaduwd door hun rivalen van Red Bull. Daarnaast toonde onze data aan dat het team in het rood op het niveau van Mercedes en soms zelfs Aston Martin zat. Carlos Sainz en Charles Leclerc hadden positieve dingen te zeggen over de balans van de SF-23, maar Ferrari hield zoals altijd de kaarten tegen de borst. Vorig jaar zagen we hoe Ferrari de eerste race van het seizoen won terwijl Red Bull geraakt werd door betrouwbaarheidsproblemen. Kan de Scuderia opnieuw een winnende start maken?"

Mercedes het derde team

Mercedes wordt momenteel gezien als het derde team: "Sommige voorspellingen hebben Mercedes achter Aston Martin geplaatst, maar onze data lijkt erop te wijzen dat ze een nipte voorsprong hebben op de leiders van het middenveld. De achtvoudig constructeurskampioen had tijdens de drie testdagen een paar betrouwbaarheidsproblemen en naarmate de sessies vorderden, zagen ze er een stuk gelukkiger uit. Dag 1 was geen ramp voor de Silver Arrows, maar alleen op vrijdag en zaterdag vonden Lewis Hamilton en George Russell hun weg in de onconventioneel ontworpen W14. Ze hebben vooruitgang geboekt sinds 2022, maar ze staan ​​achter Ferrari in onze Power Rankings."

Power Rankings Formule 1 - op basis van wintertestdagen

1. Red Bull Racing

2. Ferrari

3. Mercedes

4. Aston Martin

5. Alpine

6. Alfa Romeo

7. McLaren

8. AlphaTauri

9. Haas

10. Williams

Bekijk de volledige Power Rankings hieronder