Deze week staan in Bahrein de wintertests voor het nieuwe Formule 1-seizoen op het programma. De tests zijn natuurlijk ook te volgen via de verschillende kanalen. Waar zijn deze te bekijken en hoe laat gaan we van start?

Na dagenlang aftellen zit de winterstop er deze week eindelijk op. De laatste race van het vorige seizoen in Abu Dhabi dateert alweer van 26 november 2023 en dus is het alweer even geleden dat we spektakel op de baan hebben mogen meemaken. De aankomende week worden de wintertests in Bahrein afgewerkt. Teams krijgen slechts drie dagen de tijd om de gloednieuw geproduceerde bolides aan de tand te voelen op het Sakhir International Circuit, alvorens we één week later op hetzelfde circuit de eerste Grand Prix van het jaar gaan rijden.

Artikel gaat verder onder video

Hoe laat beginnen de wintertests?

Op 21, 22 en 23 februari gaan de lichten elke dag om 10:00 uur lokale tijd op groen, wat betekent dat we in Nederland om 08:00 uur van start gaan. De coureurs en teams krijgen vervolgens de gehele dag de tijd om de programma's te rijden, alvorens we om 17:00 uur Nederlandse tijd ermee stoppen. Vanzelfsprekend zijn de testdagen in Bahrein ook te volgen voor de fans die deze week al een glimp willen opvangen van de nieuwe bolides.

Waar zijn de testdagen te bekijken?

Viaplay biedt elke dag vanaf 07:55 uur uitzendingen aan onder leiding van Anne-Greet Haars en Amber Brantsen. Dagelijks schuiven er verschillende analisten aan met namen als Giedo van der Garde, Christijan Albers en Kees van der Grint. Het commentaar is in handen van Nelson Valkenburg, Melroy Heemskerk, Jeroen Bleekemolen en Sebastiaan Bleekemolen en de uitzendingen lopen dagelijks rond 17:30 uur op zijn einde. Ook F1TV Pro is er dagelijks bij en hanteert dezelfde uitzendtijden: 07:55 uur tot 17:30 uur. Zij doen dagelijks verslag van alle gebeurtenissen in Bahrein en doen dit aan de hand van uitgebreide analyses en interviews op locatie.

Overzicht tijdschema

Woensdag 21 februari

08:00 uur - 17:00 uur: Testdag 1

Donderdag 22 februari

08:00 uur - 17:00 uur: Testdag 2

Vrijdag 23 februari

08:00 uur - 17:00 uur: Testdag 3