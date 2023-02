Lars Leeftink

Zondag 26 februari 2023

Naast de teams hebben ook de coureurs een belangrijk weekend in Bahrein achter de rug. Er waren twee coureurs die enorm veel kilometers hebben gemaakt, terwijl er ook zes coureurs zijn die waarschijnlijk wat meer hadden willen rijden. Een overzicht van het aantal rondjes per coureur tijdens de drie testdagen in Bahrein.

Bij de teams was het duidelijk dat AlphaTauri en Williams er in positieve zien bovenuit staken, terwijl Alpine en McLaren dat in negatieve zin deden. Dit is bij de coureurs ook wel deels terug te zien. Als we kijken naar de coureurs die in Bahrein de afgelopen drie dagen het laagste aantal rondjes hebben gereden, steken er twee in negatieve zin bovenuit. Felipe Drugovich kwam, mede door het stilvallen van zijn auto tijdens de ochtendsessie op donderdag, maar tot 117 rondjes. Hier was echter ook nog een andere reden voor: hij reed maar twee sessies, daar waar alle andere coureurs er drie reden. Voor Lando Norris en Oscar Piastri, die maar tot 142 rondjes en 170 rondjes respectievelijk kwamen, was het een matig weekend. Beide coureurs stonden vaak lang stil omdat er aan de auto gewerkt moest worden. Daardoor verloren beide coureurs veel tijd.

Ook Pierre Gasly (175 rondjes) en Esteban Ocon (178 rondjes) zullen namens Alpine niet enorm tevreden terugblikken op de testdagen. Alhoewel ze nog op een respectabel aantal rondjes kwamen, stonden ook zij vaker stil dan dat ze op de baan waren om kilometers te maken. Tot slot George Russell, die tot 178 rondjes kwam en ook ver van het gemiddelde zat. De Brit viel vrijdagmiddag uit dankzij problemen met de aandrijving, maar reed tijdens de twee andere sessies wel veel rondjes.

Uitblinkers

Tot de uitblinkers behoren twee coureurs, waarvan Fernando Alonso met 270 rondjes de coureur was met het hoogste aantal rondjes. De Spanjaard reed dankzij de afwezigheid van Lance Stroll wel vier sessies, ten opzichte van de drie sessie van de andere coureurs. Daardoor had hij dus wel een voordeel. Toch haalde de Spanjaard er het maximale uit, waardoor hij dus op het hoogste aantal rondjes uit zou komen. Nyck de Vries kwam van alle coureurs die qua schema een normaal weekend hadden echter tot het hoogste aantal rondjes. De coureur van AlphaTauri reed er in totaal 246 en eindigde daarmee dus op papier achter Alonso op de tweede plaats.

Ook voor het Williams-duo Logan Sargeant (229 rondjes) en Alexander Albon (210 rondjes) was het een productief weekend, iets wat ook gezegd kan worden van Lewis Hamilton (220 rondjes) en Carlos Sainz (218 rondjes). Tot slot deden ook Yuki Tsunoda (210 rondjes), Sergio Pérez (209 rondjes), Max Verstappen (204 rondjes), Valtteri Bottas (202 rondjes), Zhou Guanyu (200 rondjes), Charles Leclerc (199 rondjes) en Nico Hülkenberg (196 rondjes) het prima.

Aantal rondjes per coureur

Coureur Aantal rondjes Fernando Alonso 270 Nyck de Vries 246 Logan Sargeant 229 Lewis Hamilton 220 Kevin Magnussen 219 Carlos Sainz 218 Yuki Tsunoda 210 Alexander Albon 210 Sergio Pérez 209 Max Verstappen 204 Valtteri Bottas 202 Zhou Guanyu 200 Charles Leclerc 199 Nico Hülkenberg 196 George Russell 178 Esteban Ocon 178 Pierre Gasly 175 Oscar Piastri 170 Lando Norris 142 Felipe Drugovich 117