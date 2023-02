Lars Leeftink

Zondag 26 februari 2023 19:13

George Russell verwacht een moeilijke start van het jaar voor Mercedes na een verontrustende tweede testdag. Dit Brit stelt dat ze achter Red Bull zullen zitten gedurende het eerste raceweekend in Bahrein.

De W14 leek tijdens de testdagen aanzienlijk beter te presteren dan zijn voorganger, de W13, en porpoising lijkt voor het merendeel tot het verleden te behoren. Maar op dag twee in Bahrein worstelde Lewis Hamilton met de balans van zijn auto, waarna Russell tijdens de middagsessie meer dan 90 minuten aan tijd verloor toen hij stopte op het circuit als gevolg van een hydraulisch probleem. Op de zaterdag zou dit probleem echter opgelost worden en reed hij nog aardig wat rondjes. Russell blikt terug op de testdagen, die wisselend verliepen voor zowel hem als Mercedes in het algemeen. "Het testen verliep soepel totdat we vrijdagmiddag helaas tegen een probleem aanliepen en veel tijd verloren. Maar we hebben wel een aantal interessante dingen gevonden in de gegevens waarvan we hopen dat ze onze rondetijden zullen verbeteren, dus we moeten de positieve punten meenemen", legt de Brit uit.

Mercedes niet in de verdediging

Met Red Bull en in het bijzonder Max Verstappen comfortabel op P1 tijdens twee van de eerste vier sessies en de Nederlander tweede op de vrijdag, ziet het kampioensteam er wederom sterk uit in aanloop naar de Grand Prix van Bahrein van volgend weekend. Toen hem werd gevraagd of zijn team in de verdediging gaat richting de start van het seizoen, ontkende Russell. "Ik zou niet zeggen verdedigend. Dit team is erg goed wat betreft ontwikkeling van de auto gedurende het seizoen. Het is belangrijk om ons te focussen op een bepaald ding als het gaat om het bieden van een optimaal pakket voor de eerste race. Het gaat erom dat je een pakket hebt dat je gemakkelijk kunt uitbreiden en misschien betere prestaties mee kunt vinden."

Voorspelling

Tot slot waagt Russell zich aan een voorspelling voor het weekend in Bahrein. "Als ik je nu zou vertellen wat er volgende week gaat gebeuren? Ik denk dat we een beetje achter Red Bull zitten. Ze zijn erg sterk op dit moment, maar we heb nog niet alles ontgrendeld. Ik denk dat we ze uiteindelijk zullen inhalen", eindigde de Brit. Na de testdagen, waarin Russell niet boven de 200 rondjes kwam, zal hij in Bahrein hopen op meer succes.