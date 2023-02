Lars Leeftink

Zondag 26 februari 2023 18:01 - Laatste update: 18:05

Red Bull-teambaas Christian Horner gelooft dat Max Verstappen in "uitstekende vorm" is op weg naar het nieuwe F1-seizoen. De Nederlander liet zich vooral op de donderdag tijdens de testdagen in Bahrein zien.

Tweevoudig wereldkampioen Verstappen was indrukwekkend gedurende zijn anderhalve dag aan het stuur van de RB19 tijdens de testdagen, waarbij hij op P1 eindigde tijdens de donderdag met 157 rondjes en als tweede eindigde tijdens de vrijdagmiddag. Dit gebeurde allemaal tijdens het voltooien van een reeks geplande runs ter voorbereiding op de openingsrace van het seizoen volgend weekend. De Nederlander kwam uiteindelijk tot 204 rondjes, waarmee hij in de middenmoot eindigde. De vorm van Verstappen tijdens de test heeft velen doen geloven dat Red Bull duidelijk favoriet zal zijn op weg naar het seizoen.

Vertrouwen enorm

Horner was na afloop van de testdagen niet meer dan lovend over de prestaties van de Nederlander. "Ik denk dat hij de laatste jaren in een fantastische situatie zit. Hij zit in een fase van zijn carrière waarin hij veel zelfvertrouwen heeft. Hij heeft die ervaring. Hij stapt gewoon in de auto en gaat ervoor. Je zag dat vanaf de allereerste ronde op de allereerste testdag. Hij heeft het programma doorlopen, de auto leren kennen zoals hij wilde. Max is in goede vorm, fysiek in topvorm en enthousiast om aan het seizoen te beginnen."

Verstappen zal hopen dat hij in 2023 kan doet wat hij in 2021 en 2022 deed: wereldkampioen worden. Als hem dat lukt, dan is hij na Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Michael Schumacher en Juan Manuel Fangio de vijfde coureur die drie keer achter elkaar kampioen is geworden in de Formule 1. Het zou een fantastische prestatie zijn van de Nederlander, die nog tot eind 2028 contract heeft bij Red Bull Racing.