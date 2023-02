Jeen Grievink

Dinsdag 28 februari 2023 15:47 - Laatste update: 15:47

Het Formule 1-team van Mercedes stak na afloop van de tweede testdag ongepland de koppen bij elkaar in de paddock, zo blijkt uit een foto van Auto Motor und Sport-journalist Andreas Haupt. De vrijdag verliep dramatisch voor de Zilverpijlen en dat resulteerde in een 'crisisoverleg'.

Menigeen had verwacht dat Mercedes er dit seizoen weer direct bij zou zitten, in ieder geval qua balans en betrouwbaarheid. Niets bleek minder waar tijdens de tweede testdag op het Bahrain International Circuit in Sakhir. Hamilton klom in de ochtend achter het stuur van de W14 en het werd al vrij snel duidelijk dat hij zich niet comfortabel voelde in de auto. Hoewel het porpoising-probleem van vorig jaar grotendeels verdwenen leek, was de balans compleet zoek. Daarnaast worstelde Hamilton met de achterkant van zijn auto, die hem niet de gewenste grip gaf. Een snelle rondetijd zat er dan ook niet in voor de Brit.

Artikel gaat verder onder video

Serieuze problemen voor Mercedes op tweede testdag

Kort voor de lunchpauze gaf teambaas Toto Wolff - in gesprek met Sky Sports - al aan dat er een aantal problemen naar boven waren gekomen waar aan gewerkt moest worden. In de middag nam George Russell het stuur over, maar ook hij kende geen vlekkeloze sessie. Russell moest tot overmaat van ramp zijn bolide stilzetten, wat resulteerde in een rode vlag. Dit was de druppel die de emmer deed overlopen bij Mercedes; alle alarmbellen gingen af. Na afloop van de testdag sloten de hoofdrolspelers aan bij een wat leek op een crisisoverleg. Ook Wolff en enkele engineers waren bij dit gesprek aanwezig.

OOK INTERESSANT: Brundle waarschuwt Mercedes: 'Moeten er snel bij gaan zitten, anders is Verstappen weg'

Spoedoverleg vastgelegd op beeld

Het ongeplande overleg van Mercedes vond plaats in het openbaar en dat gaf AMuS-reporter Haupt de gelegenheid een foto te schieten van het moment. Hij plaatste het beeld op Twitter, begeleid door de tekst: "Groot overleg bij Mercedes met Wolff, de coureurs en een paar engineers na afloop van dag 2, die niet volgens plan verliep."

#F1: bigger meeting at Mercedes with Wolff, the drivers, some engineers after day 2, which was not according to plan.#AMuS, #F1Testing pic.twitter.com/2pnAHp2MQQ — Andreas Haupt (@andihaupt1) February 24, 2023