Jan Bolscher

Dinsdag 28 februari 2023 10:15

De wintertestdagen in Bahrein zitten er inmiddels op. Het is nog te vroeg om op basis van deze sessies conclusies te trekken over waar de teams precies staan, maar wel is er het een en ander duidelijk geworden.

De testdagen werden afgelopen week verreden op het Bahrain International Circuit. Omdat de teams niets vrijgeven over welke programma's er worden afgewerkt en met hoeveel benzine er bijvoorbeeld in de tank wordt gereden, blijft het altijd gissen in hoeverre de teams daadwerkelijk hebben laten zien wat ze in huis hebben. Toch kan er wel voorzichtig beweerd worden dat Red Bull Racing in de RB19 een sterke bolide heeft, terwijl ervoor bijvoorbeeld Mercedes nog werk aan de winkel is met de W14.

Te vroeg voor conclusies

Ook Aston Martin maakte indruk met de AMR23, al staat de Britse formatie qua geklokte topsnelheid slechts op de zesde plaats, terwijl Williams op de derde stek is geëindigd. Nog een voorbeeld van waarom er niet te veel waarde gehecht moet worden aan de resultaten van de testdagen, maar voor de liefhebber is hieronder een overzicht te vinden van de hoogst geklokte topsnelheid tijdens alle drie de testdagen op het Bahrain International Circuit, waar aankomende zondag de eerste Grand Prix van het jaar wordt verreden.

Hoogst gemeten topsnelheid per team - wintertest 2023

1. Red Bull Racing - 326,9 km/u - dag 1

2. Ferrari - 326,6 km/u - dag 2

3. Williams - 324,8 km/u - dag 2

4. Haas - 324,3 km/u - dag 2

5. Alpine - 323,6 km/u - dag 3

6. Aston Martin - 323,3 km/u - dag 2

7. Alfa Romeo - 322,8 km/u - dag 3

8. AlphaTauri - 322,2 km/u - dag 1

9. McLaren - 322,0 km/u - dag 1

10. Mercedes - 321,1 km/u - dag 1