Zaterdag 25 februari 2023

Nyck de Vries heeft de drie testdagen in de Formule 1 en de AT04 achter de rug en kan net zoals landgenoot Max Verstappen tevreden terugblikken op drie productieve dagen.

De Vries kwam donderdagmiddag, vrijdagmiddag en zaterdagochtend in actie en kreeg eigenlijk niet met problemen te maken. Hij verzamelde elke dag enorm veel data en stond telkens bovenaan in het aantal gereden rondjes en kilometers. Vrijdagmiddag was hij zelfs op P4 terug te vinden, terwijl hij op donderdag op P13 eindigde en de zaterdag op P17 afsloot. Zo gaat de Nederlander met behoorlijk wat ervaring en ritme richting het eerste raceweekend in Bahrein.

In gesprek met Motorsport.com zegt De Vries dat hij blij is met hoe zijn eerste testdagen in de Formule 1 zijn verlopen. “We hebben drie goede dagen achter de rug, maar we hebben ook nog veel werk voor de boeg. Ik heb een paar blauwe plekken, maar afgezien daarvan voel ik me goed en voel ik me er klaar voor. We hebben veel kilometers gemaakt, veel zaken kunnen testen en wat meer kunnen leren over ons pakket. Het is lastig om te bepalen waar we precies staan in de pikorde, maar we beseffen ook dat we nog meer werk te doen hebben.”

Daar waar De Vries nog wel wat extra kilometers had willen maken, kon hij toch tevreden zijn met zijn eigen prestatie en met de balans van de AT04. “Je wil altijd meer rijden, dat heeft iedereen. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik vorig jaar meerdere vrije trainingen in verschillende auto's heb kunnen doen en een race heb kunnen rijden. Dus ik heb het gevoel dat ik er goed voor sta. Mijn doelen komen erg overeen met die van het team. We willen graag competitief zijn en consistent voor de punten meedoen. We komen er binnenkort achter hoe realistisch die doelen zijn.”

