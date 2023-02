De zaterdagmiddag in Bahrein: Pérez sluit testdag af op P1, Mercedes en Ferrari snel

Lars Leeftink

Zaterdag 25 februari 2023 17:30 - Laatste update: 18:51

Sergio Pérez heeft de laatste testdag afgesloten op P1, voor Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Nyck de Vries eindigde als zeventiende nadat hij tijdens de ochtendsessie al in actie was gekomen.

De middagsessie begon met Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Carlos Sainz en Lando Norris die als eerste naar buiten gingen, wat logisch was gezien het feit dat zij niet in actie waren gekomen tijdens de ochtendsessie. Niet veel later kwamen ook Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Yuki Tsunoda voor het eerst op zaterdag naar buiten, terwijl Sergio Pérez en Alexander Albon net zoals tijdens de ochtendsessie weer op de baan kwamen. Valtteri Bottas had richting het einde van de ochtendsessie een probleem, waardoor hij de openingsfase moest overslaan. Bottas, Pérez en Albon waren de coureurs die de hele zaterdag in actie zouden komen. De middagsessie was voor de coureurs daarmee officieel begonnen, de laatste kans om kilometers te maken.

Openingsfase

De tijd van Charles Leclerc, die tijdens de ochtendsessie een 1.31.042 op de soft band (C4) reed, bleef gedurende de middagsessie wel een tijdje staan. Na een klein uur ging Bottas voor het eerst sinds het stilvallen gedurende de slotfase van de ochtendsessie weer naar buiten, waardoor alle tien de coureurs meededen aan de middagsessie. De medium band was wederom het meest populair, terwijl de hards en softs ook zo af en toe te vinden waren op het circuit. De testbanden van Pirelli waren een stuk minder op de baan te zien dan de voorgaande twee dagen. Onder meer Alonso, Sainz en Ocon zouden zichzelf al snel in de top tien rijden terwijl de baan sneller en sneller werd.

Werkzaamheden tijdens middenfase

Bij Norris en McLaren ging het echter wederom minder goed, want de auto stond lang in de garage. Wederom waren er problemen bij de voorkant van de auto van McLaren, en dan vooral rondom de remmen en wielen. Dit was tijdens de donderdag en vrijdag ook al het geval. Ook bij Aston Martin werd er lang aan de auto gewerkt, in hun geval vooral aan de achterkant van de auto. Sainz kreeg zijn Ferrari op de soft band op 0.012 seconden van Leclerc, waardoor hij met nog twee uur te gaan op P2 stond. Russell, Alonso en Pérez stonden op dat moment in de top vijf. Met deze situatie begonnen de coureurs aan de laatste twee uur van de testdagen. Het bleek wederom een testmiddag te zijn zonder incidenten en onderbrekingen.

Slotfase

Pérez en Albon gingen als eerste over de 100 rondjes heen en zouden snel gevolgd worden door Bottas. Magnussen kwam dicht in de buurt, maar kwam er net niet aan. Hamilton had er gedurende de slotfase zin in en begon steeds sneller en sneller te gaan. Uiteindelijk kwam de Brit zelfs op P1 met een 1.30.781. In de slotfase zouden alle coureurs die tijdens de middagsessie in actie kwamen, op Ocon na, zich in de top tien rijden. Dit is iets wat we tijdens de donderdag en vrijdag ook zagen. In de slotfase gingen veel teams ook naar de soft band om de nieuwe auto eens echt op snelheid te testen. Dit leverde uiteindelijk nog wat positiewisselingen en vooral interessante data op. Pérez zou de dag uiteindelijk op P1 afsluiten, voor Hamilton en Bottas. Leclerc en Sainz zouden namens Ferrari de top vijf afmaken. De Vries eindigde van alle coureurs die zaterdag in actie kwamen op de zeventiende en laatste plaats.

