De zaterdagochtend in Bahrein: zeer productieve sessie voor indrukwekkende De Vries

Jan Bolscher

Zaterdag 25 februari 2023 12:15 - Laatste update: 12:26

Charles Leclerc heeft de zaterdagochtendsessie in Bahrein als snelste afgesloten met een 1.31.024 op de rode C4-band, gevolgd door George Russell en Felipe Drugovich. De meeste meters werden bij uitstek gemaakt door Nyck de Vries.

De derde en laatste testdag wordt vandaag verreden op het Bahrain International Circuit. Verschillende teams maakten een goede indruk op de donderdag en vrijdag, waaronder Red Bull Racing en Aston Martin. Voor een aantal teams is er echter nog werk aan de winkel. Zo had onder andere Mercedes problemen met de grip aan de achterkant van de W14 wat tot grote zorgen leidde bij teambaas Toto Wolff, terwijl Ferrari er volgens Italiaanse media nog niet al te best uitzag. De grootmacht heeft naar eigen zeggen echter simpelweg de kaarten nog niet op tafel gelegd. De coureurs die op vrijdagochtend in actie kwamen waren Sergio Pérez, Charles Leclerc, George Russell, Pierre Gasly, Oscar Piastri, Valtteri Bottas, Felipe Drugovich, Nico Hülkenberg, Nyck de Vries en Alexander Albon.

Veel momentjes in het eerste uur

De ochtendsessie begon vrijwel direct met een kortstondige rode vlag. Sergio Pérez verloor tijdens zijn installatieronde een sensor van zijn Red Bull, waardoor de coureurs terug de pits in werden geroepen zodat de marshalls de baan vrij konden maken. Direct in het eerste uur werd duidelijk dat de coureurs meer aan het pushen waren. Hele strakke rondetijden bleven in eerste instantie uit, maar verschillende rijders hadden een aantal behoorlijke momentjes. Zo moest Charles Leclerc flink corrigeren in de eerste sector en kende Pierre Gasly een momentje in bocht elf. Piastri verloor de achterkant van zijn McLaren bij het uitkomen van bocht negen, maar wist na een prima pirouette zijn weg te vervolgen. Na het eerste uur stond de snelste tijd op naam van George Russell (1.31.707 op de softs). De meeste meters stonden op naam van Pérez (21 ronden).

Oscar Piastri has a BIG spinning moment out on track! 😳



The Australian driver recovers quickly to continue on #F1 #F1Testing pic.twitter.com/KPU7PB4Fvo — Formula 1 (@F1) February 25, 2023

De Vries verricht goede zaken

Het tweede uur van de ochtendsessie verliep rustig. Er werd relatief weinig gereden, maar verschillende coureurs werkten een aantal snelle runs af. Russell klokte een 1.31.442 op de zachtste C5-compound en schoot daarmee naar de koppositie in de tijdenlijst, maar de Mercedes-coureur kreeg al snel een reality check van Leclerc. De Monegask dook op de C4-compound - één compound harder - ruimschoots onder de Brit door met een 1.31.024. Pérez bleef op dit moment steken op een 1.32.459, maar de Red Bull Racing-coureur leek vooral programma's met een volle tank af te werken. Hetzelfde gold voor De Vries. Met een 1.38.972 als snelste tijd stond de AlphaTauri-coureur bij uitstek onderaan de tijdenlijst, maar met 42 ronden achter zijn naam was hij een van de grootste kilometervreters. Daarmee deed hij goede zaken voor het team. Alleen Bottas ging op dit moment vaker het circuit rond. Halverwege de ochtendsessie had de Fin 44 ronden achter zijn naam.

Tweede rode vlag

Ook in het derde kwart passeerden er weinig gekkigheden de revue. Vrijwel alle tien de coureurs waren bezig met een langere run met het oog op de eerste Grand Prix van aanstaande zondag. Met nog een uur en een kwartier op de klok was daar echter wel de tweede rode vlag van de dag. De Alfa Romeo van Valtteri Bottas viel stil, waarna de coureurs terug naar de pits werden geroepen. Op moment van schrijven heeft de Zwitserse formatie nog geen officiële reden gegeven voor de uitvalbeurt, maar in eerste instantie leek het om een probleem met de versnellingsbak te gaan. Op de vraag wat er gebeurde, vertelde Bottas: "De auto stopte." Met nog iets meer dan zestig minuten op de klok werd de sessie weer hervat, maar voor de Fin zat het testen erop.

🚩 RED FLAG 🚩



Valtteri Bottas has stopped out on track 😫#F1 #F1Testing pic.twitter.com/AYITPsjJks — Formula 1 (@F1) February 25, 2023

Productieve ochtend De Vries

In het laatste uur kregen we niet veel nieuws te zien. De ochtendsessie werd grotendeels gebruikt voor langere runs, waardoor er qua rondetijden niet veel bijzonders gebeurde. Leclerc eindigde zodoende bovenaan de tijdenlijst met zijn 1.31.024 op de rode C4-band, gevolgd door Russell (1.31.442 op de C5-band) en Drugovich (1.32.075 op de C5-band). Voor De Vries was het een zeer productieve sessie. Met maar liefst 87 ronden verreed hij bij uitstek de meeste kilometers. Daarnaast liet de AlphaTauri-coureur een indrukwekkende consistentie zien in zijn rondetijden in de long runs, waarbij hij niet veel onderdeed aan het tempo van Ferrari. De minste ronden werden verreden door Piastri. De Australiër kwam niet verder dan 41 keer het circuit rond, omdat McLaren opnieuw veel problemen had met de voorkant van de auto.

