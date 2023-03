Jan Bolscher

Maandag 6 maart 2023 08:29

George Russell ziet het somber in na de machtsvertoning van Red Bull Racing tijdens de openingsrace van het seizoen in Bahrein. Volgens de Mercedes-coureur wordt het team van Max Verstappen en Sergio Pérez dit jaar ongeslagen kampioen.

Verstappen en Pérez bevestigden afgelopen zondag waar de concurrentie al een beetje bang voor was: Red Bull Racing is op dit moment een klasse apart met de RB19. Met name de Nederlander liet de concurrentie mijlenver achter zich. Verstappen kwam goed weg bij de start en sloeg in hoog tempo een gat van tien seconden naar de rest van het veld. Lewis Hamilton kwam zelfs met een achterstand van ruim 50 seconden op de tweevoudig wereldkampioen over de streep. Ferrari wist in de kwalificatie nog enigszins aan te haken bij de formatie uit Milton Keynes, maar qua race pace konden Charles Leclerc (DNF) en Carlos Sainz (P4) ook niet meekomen.

Red Bull ongeslagen kampioen

Russell kwam als zevende over de streep, met zijn teammaat op P5. Teambaas Toto Wolff liet na afloop van de race al weten dat het roer volledig om moet bij de Zilverpijlen, maar volgens Russell is het seizoen al na één race afgeschreven: "Red Bull heeft het kampioenschap in de tas. Ik denk dat niemand het gevecht met hen aan kan gaan dit jaar", liet hij na de race optekenen. "Ik verwacht dat ze iedere race zullen winnen, dat gok ik. Met de performance die ze hebben zie ik niemand hen uitdagen."

Hele sterke positie

De 25-jarige Brit vervolgde: "Hun snelheid zag er wat minder goed uit dan tijdens het testen, wat gek is. Maar ze hebben het makkelijk op dit moment, ze kunnen doen wat ze willen. Ze pakken misschien niet iedere keer pole, want we weten dat Ferrari erg competitief is in de kwalificatie, maar wat betreft race pace begeven ze zich in een hele, hele sterke positie." Verstappen vertelde na afloop van de race wat problemen te hebben met zijn RB19, en dat hij denkt dat de performance alleen nog maar beter wordt.

