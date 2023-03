Jeen Grievink

Zondag 5 maart 2023 19:35 - Laatste update: 19:39

Max Verstappen heeft met zijn uitspraken na afloop van de Grand Prix van Bahrein de concurrentie verder in rouw gedompeld. Red Bull Racing was oppermachtig in de kleine eilandstaat van het Midden-Oosten, maar volgens Verstappen heeft men nog niet eens het échte Red Bull gezien.

Red Bull - en dan met name Verstappen - was opper-oppermachtig tijdens de Grand Prix van Bahrein. Eigenlijk werd één ronde na de start al duidelijk dat niemand het Verstappen moeilijk kon gaan maken vandaag. Binnen een paar rondjes had de regerend wereldkampioen al een voorsprong van meer dan vijf seconden op achtervolger Charles Leclerc. En dan te bedenken dat dit gat nog veel groter had kunnen zijn, mits Verstappen niet werd tegengehouden door zijn engineer. Hij wilde wel doorpushen, maar Red Bull hield dit tegen. Of daarmee de gifbeker vol genoeg is voor de concurrenten van Ferrari, Mercedes en Aston Martin? Nee. Verstappen heeft nog meer slecht nieuws voor ze.

Red Bull nog niet op volle kracht in Bahrein

De concurrentie kon Verstappen en Pérez totaal niet bijbenen tijdens de race, maar wie denkt dat Red Bull al op volle kracht heeft gereden, komt van een koude kermis thuis. Volgens Verstappen zijn er een aantal dingen die opgelost moeten worden voor de volgende race - en dan kan het allemaal nog een stuk beter. Tijdens de vrije trainingen doken er een paar issues op en die zijn nog niet verholpen. Toch was Verstappen oppermachtig vandaag. "Ja, kan alleen nog maar beter denk ik", zo klinkt hij vol vertrouwen bij de microfoon van Viaplay.

Verstappen deelt nieuwe mentale tik uit aan concurrenten

Het seizoen is al bijzonder goed begonnen voor Red Bull met een één-twee, maar Verstappen laat de concurrentie alvast inpakken met zijn uitspraken. Als er is onderzocht wat er aan het begin van het weekend misging, kan Red Bull pas écht haar kracht laten zien, zo zegt hij. "Dan weet ik zeker dat we nóg sterker voor de dag komen", zo dompelt hij de concurrentie verder in rouw.

