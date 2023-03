Jeen Grievink

Zondag 5 maart 2023 18:45 - Laatste update: 18:51

Max Verstappen kende een foutloze eerste race van het nieuwe seizoen en kwam met een enorme voorsprong als winnaar over de streep. Het gat had echter nog veel groter kunnen zijn, wilde het niet dat Gianpiero Lambiase hem hier van weerhield. Verstappen kreeg een paar keer een uitbrander op de boordradio.

Verstappen kende een uiterst dominante rit in Bahrein. De regerend wereldkampioen vertrok vanaf pole position en wist deze plek tot het einde te behouden. De start van Verstappen was dusdanig goed, dat hij nummer twee Charles Leclerc - die kort daarvoor aan Sergio Pérez voorbij was gegaan - al binnen één ronde op ruim een seconde had gezet. In de daaropvolgende ronden wist Verstappen het gat nog veel verder te vergroten. Als het aan hem had gelegen, had hij dit verschil nog verder uitgebouwd, maar iedere keer als hij dit probeerde, haalde hij zich de woede van Red Bull op z'n hals. Verstappen kreeg meermaals te horen dat hij absoluut niet verder mocht pushen.

Verstappen kreeg meermaals boze engineer in zijn oor

Het zit een beetje in het aard van het beestje; op halve kracht rijden is eigenlijk niets voor Verstappen. Toch werd dat in een groot deel van de Grand Prix van hem verwacht vanaf de pitmuur van Red Bull. Verstappen kreeg het dan ook direct te horen als hij weer eens probeerde aan te zetten. "Ik had natuurlijk meteen een groot gat (richting Leclerc, red.) en daarna was pushen ook eigenlijk niet meer noodzakelijk", zo vertelt Verstappen bij de microfoon van Viaplay. "Iedere keer als ik een beetje wilde aanzetten, werd GP (Gianpiero Lambiase, red.) - mijn engineer - boos."

Bijzonder goed begin van nieuwe seizoen

Dat zijn engineer tegen hem moest uitvallen in een uiterst dominante fase, is volgens Verstappen veelzeggend. "Dat zegt natuurlijk wel genoeg over vandaag", zo lacht hij. "En daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Het is duidelijk een topbegin van het seizoen en een heel ander begin dan vorig jaar."

