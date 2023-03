Jeen Grievink

Zondag 5 maart 2023 17:49 - Laatste update: 17:56

Max Verstappen heeft zijn gewenste start van het nieuwe Formule 1-seizoen binnen. De Limburger kwam op dominante wijze als winnaar over de streep tijdens de Grand Prix van Bahrein en had absoluut niets te vrezen van de concurrentie. Na afloop was hij dan uiterst tevreden, zo liet hij weten bij de podiuminterviews.

Verstappen begon de race op het Bahrain International Circuit vanaf pole position en gaf deze plek ook nimmer meer uit handen. De regerend wereldkampioen trok bijzonder snel een gat richting Charles Leclerc en breidde in het restant van de wedstrijd zijn voorsprong rustig verder uit. Verstappen kwam op geen enkel moment in de problemen en kon in alle rust zijn RB19 thuisbrengen. Met een ruime voorsprong kwam hij dan ook als winnaar over de streep. Na afloop verscheen hij dan ook uiterst tevreden bij de microfoon van Nico Rosberg. De wereldkampioen van 2016 verzorgde de podiuminterviews in Bahrein.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen tevreden met eerste overwinning in Bahrein

Niet alleen wist Verstappen de overwinning te pakken, ook was hij verreweg de snelste in Bahrein. Hij trok bijzonder snel een comfortabel gat naar Leclerc. "Ja, het was een hele goede eerste stint, waar ik het gat (richting Leclerc, red.) kon trekken. Ik ben uiteraard heel blij om eindelijk hier in Bahrein te winnen", zo vertelt Verstappen. Problemen had hij niet tijdens de wedstrijd. "Niets groots, er zijn alleen een paar kleine dingen om bij te stellen.

Over het algemeen is hij erg tevreden met de werkzaamheden die Red Bull afgelopen winter heeft verricht. "Ik denk dat we een goed pakket hebben voor de race. Het verschil natuurlijk per wedstrijd, maar hier kunnen we goed mee vechten. Ik wil mijn team ook bedanken voor deze snelle racewagen", zo sluit hij af.

