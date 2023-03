Jeen Grievink

Max Verstappen en Fernando Alonso zijn van een compleet andere generatie, maar rijden toch nog samen in de koningsklasse van de autosport. Dat de 41-jarige Alonso nog steeds op het allerhoogste niveau actief is, vindt Verstappen mooi om te zien. Hij herinnert men eraan dat Alonso zelfs nog samen racete met zijn vader.

Alonso maakte al in 2001 zijn debuut in de Formule 1, toen hij mocht instappen bij het team van Minardi. Verstappen debuteerde ruim veertien jaar later pas, maar toch staan beide heren al meerdere jaren samen op de grid. Bizar, zo beseft ook Verstappen, want Alonso reed ook nog samen met zijn vader Jos. "Fernando racete zelfs nog tegen mijn vader! Hij is 41 en van een heel andere generatie", zo vertelt Verstappen in een interview met de Daily Mail. Toch heeft de generatiekloof geen impact op de relatie tussen Verstappen en de coureur van Aston Martin. "We zijn een paar keer samen naar races gevlogen en heb ik hem wat beter leren kennen."

Verstappen heeft enorm veel respect voor Alonso

Volgens Verstappen is de geboren Spanjaard niet alleen bijzonder getalenteerd, maar heeft hij ook nog steeds een onwijze drive om te racen. "Wat ik echt fascinerend vind, afgezien van het enorme talent dat hij door de jaren heen heeft laten zien, is hoe gepassioneerd hij ook nu nog is om op het hoogste niveau te willen presteren", zo vertelt Verstappen. "En dan heb je nog zijn algemene liefde voor de autosport: het helpen ontwikkelen van jonge coureurs en het runnen van zijn kartteam."

Verstappen en Alonso kunnen goed met elkaar opschieten

Alonso laat deze passie ook buiten de Formule 1 zien, zo wijst Verstappen naar de Indy 500 en de Dakar Rally. "Dat is mooi om te zien", zo stelt de Nederlander, die goed met de ervaren Alonso op kan schieten. "Hij is genereus voor jongere coureurs en ondanks het leeftijdsverschil kunnen we het goed met elkaar vinden. Dat laat zien dat leeftijd er uiteindelijk niet toe doet."

