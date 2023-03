Jeen Grievink

Toto Wolff heeft teruggeslagen op de suggestie dat Lewis Hamilton niet op één lijn zou zitten met het team van Mercedes. De Brit liet zich dit weekend al meermaals kritisch uit over de W14, die hij na de kwalificatie zelfs "gemiddeld" noemde. Wolff ontkent echter dat er spanningen zijn in het team.

Wederom lijkt Mercedes haar schaapjes bij de start van het seizoen nog niet op het droge te hebben. De auto van dit jaar is weliswaar een verbetering ten opzichte van vorig jaar, maar de Zilverpijlen lijken nog steeds tekort te komen op Ferrari en met name Red Bull Racing. Hamilton sprak dan ook al meermaals zijn zorgen uit over de auto en noemde deze gisteren - na afloop van de kwalificatie - zelfs "gemiddeld". Beginnen er nu al scheurtjes te ontstaan in de relatie tussen Hamilton en Mercedes? Volgens Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz wel. Die stelde dat Hamilton en Mercedes 'niet hetzelfde lied zingen', waarmee hij aangeeft dat ze niet op één lijn zitten.

Wolff: "Hamilton zit absoluut in hetzelfde koor"

Volgens Wolff is er van spanning binnen het team absoluut geen sprake. Hamilton "zit absoluut in hetzelfde koor", zo reageert Wolff op de opmerkingen van Kravitz. De teambaas erkent echter wel dat er werk aan de winkel is met de W14. "We zijn superkritisch op onszelf en wat we moeten bereiken. Er staat niet zoiets als een heilige koe. We bekijken alles. Hebben we het goed voor elkaar met het concept? Hadden we eerder in moeten grijpen? We moeten gewoon de koppen bij elkaar steken", aldus de Oostenrijker.

Hamilton gaat Mercedes helpen in doorontwikkeling

Wolff is er dan ook van overtuigd dat Hamilton gewoon alles in het werk gaat steken om de engineers verder te helpen met de W14. "We gaan zijn hulp krijgen", zo klinkt Wolff zelfverzekerd. Hamilton begint de Grand Prix van Bahrein vanmiddag vanaf de zevende startpositie.

