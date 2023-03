Jan Bolscher

Zondag 5 maart 2023 20:44

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft gezworen zo snel mogelijk "radicale updates" naar het circuit te brengen na wat hij "de slechtste dag" in zijn loopbaan in het racen noemt. De Zilverpijlen kenden een stroeve seizoensstart in Bahrein.

Lewis Hamilton en George Russell kwamen respectievelijk als vijfde en zevende over de streep op het Bahrain International Circuit, maar de pijn zet hem met name in de hoeveelheid race pace die de wankelende grootmacht tekort kwam ten opzichte van de concurrentie. Zo kwam Hamilton op een achterstand van 50,9 seconden op racewinnaar Max Verstappen over de streep. "Het was [voor mij, red.] één van de meest verschrikkelijke dagen in het racen", vertelde Wolff na afloop van de race tegenover Sky Sports. "Het was gewoon helemaal niet goed. We missen snelheid op alle vlakken, en dat is een reflectie van de testdagen."

Artikel gaat verder onder video

Kleine stapjes vooruit zetten

Gevraagd naar of hij had verwacht dichter bij het tempo van Red Bull Racing te zitten, klinkt het: "Dat is wat zo pijn doet want ze liggen ontzettend ver voor. Het doet mij denken aan onze beste jaren waarin we iedereen gewoon op een seconde wisten te zetten. Dat is het uiteindelijke doel, maar we moeten steeds kleine stapjes vooruit zetten om terug te kunnen komen, en dat kunnen we." Het is het tweede jaar waarin Mercedes rijdt met het zogenaamde 'zero sidepods-concept', maar de Oostenrijker liet eerder dit weekend al weten dat het wellicht tijd is om die filosofie overboord te gooien.

Radicale aanpassingen

Het eerste grote updatepakket zou in eerste instantie in Imola naar het circuit worden gebracht en goed moeten zijn voor drie tienden winst, maar volgens Wolff brengt dat niet langer brood op de plank: "Ik denk dat we veel radicalere stappen moeten nemen dan hopen op drie tienden winst", klinkt het. "Het moet radicaal zijn. Zij [Aston Martin, red] verdienen het om te staan waar ze staan, want ze hebben het fantastisch gedaan. Het goede nieuws voor ons is dat die auto veel van de Mercedes heeft, dus we weten precies waar we ons op moeten focussen en dat zal helpen bij het herstel."

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.