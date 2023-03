Vincent Bruins

Alfa Romeo creëerde voor de lancering van de C43-bolide een nepvloer. Dat deed de Zwitserse renstal om de concurrentie op een dwaalspoor te zetten. Dat hebben mensen van het team bevestigd aan Autosport.

Het is duidelijk dat Alfa Romeo net als de afgelopen seizoenen in het middenveld zal strijden. Valtteri Bottas en Zhou Guanyu vingen de Grand Prix van Bahrein aan vanaf de twaalfde en dertiende positie, respectievelijk, afgelopen zondag. Terwijl Bottas vier punten wist te scoren, zakte Zhou terug naar de zestiende plaats. De Chinees zette wel de snelste ronde van de race neer, al koop je daar niks voor als je buiten de top tien finisht.

Nepvloer bij lancering

Tijdens de lancering van de Alfa Romeo C43 vielen ten eerste de kleuren op. In tegenstelling tot de afgelopen jaren is wit niet meer te vinden op de bolides van het door Sauber-gerunde team. Daarnaast viel de vloer ook heel erg op. Beide zijkanten van de vloer waren op de foto's en bij het showmodel namelijk opgedeeld in negen losse profieltjes, iets wat we in 2022 - toen de nieuwe technische reglementen werden geïntroduceerd - bij niet één van de andere teams hadden gezien. Toen de nieuwe auto de eerste ronden verreed tijdens een shakedown op Circuit de Barcelona-Catalunya, was deze vloer plotseling verdwenen. Er waren geruchten dat de vloer met de negen losse profielen nog ontwikkeld werd en later in het jaar geïntroduceerd zou worden of dat het al helemaal ontwikkeld was, maar dat het team het niet op de auto gebruikte, omdat het niet zou werken. Nu blijkt het dus een grapje te zijn geweest van de renstal uit Hinwil. Dat hebben mensen van het team bevestigd tegenover Autosport. Ze wilden dat de concurrentie zich zou afvragen of deze vloer zou werken en er wellicht tijd aan zou verspillen.