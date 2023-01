Vincent Bruins

Zhou Guanyu maakte vorig jaar tijdens de Grand Prix van Bahrein zijn debuut in de Formule 1. Hij werd daarmee de eerste Chinese coureur om op de grid te staan van een race in de koningsklasse. Toen hij werd aangekondigd bij Alfa Romeo tijdens de vorige winter, kreeg hij te maken met racistische opmerkingen. In de punten rijden in zijn allereerste Grand Prix was dan ook de beste manier om de online-trollen stil te krijgen.

Zhou finishte na Bahrein tweemaal net buiten de punten op de elfde positie, voordat hij in Miami, Spanje en Azerbeidzjan te maken kreeg met betrouwbaarheidsproblemen van de Alfa Romeo C42. Hij scoorde zijn beste resultaat van het seizoen in Canada met een achtste plek, nadat hij in Q3 terecht was gekomen. Daarna was de bolide van het Zwitserse team niet meer competitief vergeleken met de auto's van de concurrentie en wist de Chinees alleen nog een puntje te pakken op het circuit van Monza in Italiƫ.

Racisme

Zhou moest in de winter voor het seizoen van 2022 omgaan met racistische opmerkingen die over hem werden gemaakt: "Die mensen kijken alleen maar F1 [en niet F2 of andere juniorkampioenschappen], ze kijken naar wie je bent, ze zien dat ik uit China kom, en ze zeggen dat dat de enige reden is dat ik een zitje heb en dat doet best wel pijn," vertelde hij afgelopen zomer. In een interview met motorsport.com blikt hij nu terug op zijn debuut in Bahrein: "Dat was superbelangrijk, vanwege alle dingen waar ik mee te maken kreeg tijdens de winterstop," vertelde de Alfa Romeo-coureur over het finishen in de punten in zijn debuut. "Toen ik werd aangekondigd, probeerden veel mensen die me niet kennen, mij te beoordelen op basis van mijn nationaliteit. Dat was niet bepaald het leukste om mee te moeten maken, wanneer je aan het vechten bent voor je droom."

Dankbaar

"Ik was zo dankbaar dat ik mijn eerste race toen kon rijden en om een punt te scoren," ging de 23-jarige verder. "Zo viel de druk [van die nare opmerkingen] van mijn schouders. Om het praten te doen door te racen op de baan, betekent veel voor me, want toen begonnen deze mensen te veranderen van mening [over mij]. Ze beginnen je dan te begrijpen en je beter te leren kennen." Zhou's beste prestatie kwam in Canada door Q3 te bereiken in de kwalificatie en vervolgens als achtste over de streep te komen: "Dat had ik nooit verwacht. Canada is een uitdagende baan. Het is net als een stratencircuit waar er geen ruimte is om fouten te maken, vanwege de muren. Dus dat was geweldig en ik denk ook dat dat liet zien dat we vooruitgang boekten."

