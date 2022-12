Vincent Bruins

Zaterdag 31 december 2022 14:46

Zhou Guanyu ging bij de start van de Britse Grand Prix op Silverstone afgelopen zomer over de kop na contact met George Russell wiens Mercedes eerst was geraakt door Pierre Gasly. Zhou kwam vast te zitten tussen zijn eigen Alfa Romeo en de vangrail achter de bandenstapels. Russell vertelt over wat er door zijn hoofd ging, toen het ongeluk gebeurde.

Volgens de coureur voor wie Silverstone zijn thuisrace was, was het meer een menselijke reactie om Zhou te helpen dan dat van een coureur. Russell zegt dat als hij in de positie van de Chinees had gezeten, hij ook zo snel mogelijk geholpen had willen worden.

Claustrofobisch

"Met drie lagen kleding, een helm op en handschoenen en sportschoenen aan, met radiobedrading aan je vast en met een drinkbeker in je mond - het is nogal claustrofobisch," aldus Russell. "Wanneer je een auto door de lucht ziet vliegen en in een positie ziet landen waarbij die in feite vastzit, dan is dat een behoorlijk afschuwelijke plek om je in te bevinden. Ik lag zelf uit de race en als je uit de race ligt, is je eerste gedachte "Kan ik hem op een of andere manier helpen?" Ik denk dat als ik in de positie zou zitten, dat ik dan zo snel mogelijk alle hulp van de wereld zou willen, want je weet niet wat er daarna gaat gebeuren, of de auto in brand vliegt of iets dergelijks. Ik denk dat het dus waarschijnlijk meer een menselijke reactie was dan een reactie van een coureur."

Zhou

Dit is wat de Chinese coureur vertelde in een interview met GPFans eerder deze maand: "Die crash, dat is wat mensen blijven onthouden. Maar het is goed om te zien dat de veiligheidsmaatregelen werkten. Natuurlijk was het op dat moment niet zo fijn. Op dat moment hadden we een goede kwalificatie achter de rug, beide auto's in Q3 en dat gebeurt zoiets. Maar het enige waar ik om kon vragen was dat ik daarna nog in orde was en de volgende Grand Prix weer kon racen en dat was zo. Dus de veiligheidsmaatregelen hebben hun werk gedaan en dat de autoā€™s steeds sterker worden." Zhou weet dat er altijd nog wel verbeteringen gemaakt kunnen worden: "Als je de crash nog eens bekijkt, dan zijn er zeker onderdelen die we in de toekomst sterker moeten gaan maken."

