Hülkenberg's dochter Noemi (4) schreeuwt het uit bij eerste F1-podium van papa

Nico Hülkenberg (37) stond afgelopen zondag na de Grand Prix van Groot-Britannië voor de allereerste keer in zijn Formule 1-carrière op het podium. Een emotioneel moment voor de coureur van Stake-Sauber, maar ook voor zijn familie. Zijn 4-jarige dochtertje Noemi was apetrots toen ze haar papa op televisie zag.

Het feit dat Hülkenberg de Britse Grand Prix vanuit de achterhoede moest aanvangen, maakte het nog eens extra bijzonder dat hij zich aan het einde van de race op het podium mocht melden. De Duitser kwam in zijn Sauber als derde over de streep, achter Lando Norris en Oscar Piastri. Een hele bijzondere prestatie, zeker als je je bedenkt dat de 37-jarige Hülkenberg maar liefst 239(!) Grands Prix heeft moeten wachten op zijn eerste podium. The Hulk was dan ook apetrots toen hij op het ereschavot de beker uitgereikt kreeg. Dat gold ook voor zijn familie, die de race thuis op de televisie bekeek.

Dochtertje Hülkenberg in de wolken na Silverstone-podium van papa

Egle Hülkenberg, de vrouw van Nico, deelde op haar Instagram-account een filmpje van hun 4-jarige dochtertje Noemi Sky, die compleet uit haar dak ging toen papa op het podium verscheen op Silverstone. Het kleine blonde meisje schreeuwde het uit tijdens de podiumceremonie. Het leverde aandoenlijke beelden op, die je hieronder kunt bekijken. Ook Nico zelf wendde zich kort na de race tot Instagram, om daar beretrots foto's te delen van zichzelf met zijn allereerste F1-trofee. "Stop nooit met geloven!!", zo schreef Hülkenberg bij de drie foto's.

