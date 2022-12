Vincent Bruins

Lewis Hamilton legt uit wat ervoor zorgt dat hij door is blijven gaan in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen heeft nog een contract met Mercedes dat tot het eind van 2023 loopt.

Toto Wolff, de teambaas van de Duitse renstal, liet eerder deze maand weten dat het bespreken van een nieuw contract met Hamilton hoog op zijn to do-lijstje in de winter staat. De meest succesvolle coureur in de koningsklasse ooit heeft ook eerder aangegeven graag nog door te willen gaan. Wat hetgeen is wat ervoor zorgt dat hij in de Formule 1 blijft, weet hij zelf echter niet precies.

Adrenaline

"Wat zorgt ervoor dat ik door blijf gaan? Ik weet het niet," vertelde de Britse coureur. "Het is een vraag die ik mezelf waarschijnlijk ook stel. Misschien is het, omdat Fernando [Alonso] en Seb[astian Vettel] er nog zijn. Nu verliezen we Seb natuurlijk echter. Ik weet het niet. Ik denk dat ik nog steeds hou van wat ik doe. Ik hou nog steeds van de uitdaging elk jaar om aan het eind te evalueren hoe het is gegaan, wat je geleerd hebt, de onzin achter je laten en vervolgens de goede dingen beetpakken en daarmee verdergaan. Hoe kan je elke keer weer beter worden? Hoe kun je gezonder zijn? Hoe kun je je gedachtes, lichaam en geest vergroten, zodat ik daar de hele tijd volledig op geconcentreerd ben? En ja, we hebben het ook over de kick van de adrenaline. Ik bedoel, uiteraard zijn we allemaal adrenalinezoekers... Ik weet zeker dat Seb iets anders zal moeten vinden, want ik denk dat het rijden op een boerderijtractor niet die adrenaline zal brengen! Misschien gaat hij wel met me skydiven. Ik heb al geprobeerd hem over te halen, maar hij zei dat hij kinderen heeft, dus dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren..."

