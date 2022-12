Sam Hall & Remy Ramjiawan

Zaterdag 31 december 2022 07:01

Norbert Haug gelooft dat Lewis Hamilton nog lang niet klaar in de Formule 1 is. Ondanks dat de Brit nog geen contractverlening heeft getekend, verwacht de voormalig vice-voorzitter van Mercedes-Benz Motorsport dat Hamilton nog wel een tijdje in de sport zal blijven.

De zevenvoudig kampioen eindigde voor het eerst in zijn 16-jarige Formule 1-carriĆØre, een seizoen zonder overwinning. Daarnaast is het ook de tweede keer dat Hamilton, twee opeenvolgende seizoenen, geen wereldtitel wist te pakken. De laatste periode was van 2009 tot en met 2013. Ondanks die statistieken verwacht Haug dat Hamilton gemotiveerder dan ooit zal zijn en bij RND legt hij het uit.

Artikel gaat verder onder video

Toekomst

"Voor iedereen die denkt dat Lewis Hamilton al klaar is, beschrijf ik graag in de columns van volgend jaar, dat het heel anders is gelopen. George Russell is een absolute topcoureur - de beste voorwaarde in het kampioensteam, zodat beiden elkaar zullen aansporen tot topprestaties", vertelt de Duitser. De problemen van Mercedes draaiden in de eerste maanden van het jaar vooral om porpoising, waarbij het team moeite had om het fenomeen onder de knie te krijgen.

Mercedes motivatie

Maar Haug heeft er alle vertrouwen in dat de achtvoudig constructeurskampioen volgend jaar weer terugkomt. "Mercedes zal in 2023 niet zo slecht starten als in 2022, wat het leven van Ferrari onder het nieuwe management er niet makkelijker op zal maken. Ik weet zeker dat Mercedes Red Bull Racing in het nieuwe seizoen zal uitdagen en de wereldtitels voor zowel de coureurs als de constructeurs terug wil winnen. De Zilverpijlen zullen dit doel methodisch en compromisloos nastreven. De pijn uit 2022 zit net zo diep in Brackley als in Brixworth", aldus Haug die volgend jaar flink wat vuurwerk verwacht.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)