Charles Leclerc heeft naar verluidt een gesprek aangevraagd met John Elkann, de president van Ferrari. Hij wil de garantie krijgen dat er verbeteringen komen binnen het team. Er heerst nogal onrust bij de Italiaanse renstal.

Ferrari verliet Bahrain International Circuit met de vierde plaats in het constructeurskampioenschap afgelopen zondag. Leclerc en Carlos Sainz kwalificeerden zich netjes op de tweede startrij. De Monegask vocht om de tweede positie met Sergio Pérez, maar met nog minder dan twintig ronden te gaan, gaf de power unit van zijn SF-23 de geest. Sainz kon de Red Bulls niet bijhouden en zou uiteindelijk ook nog het laatste plekje op het podium verliezen aan de Aston Martin van Fernando Alonso. Wel lukte het om Lewis Hamilton achter zich te houden, maar dankzij de zes extra punten voor de zevende finishpositie van George Russell ligt Mercedes toch nog voor Ferrari in de tussenstand. Het was duidelijk niet het weekend waar Ferrari op had gehoopt tijdens de Grand Prix van Bahrein en dat is ook aan de sfeer binnen het team te merken.

Missie met Ferrari

Een gefrustreerde en bezorgde Leclerc zou op de terugweg van Bahrein een gesprek hebben aangevraagd met Elkann en dat gesprek zou vervolgens ook hebben plaatsgevonden in Maranello. Dat weet La Gazzetta dello Sport te melden. Leclerc zou zijn zorgen hebben willen uiten vanuit zijn standpunt en de garantie willen krijgen dat er verbeteringen aan gaan komen. Zijn contract met Ferrari komt na het seizoen van 2024 ten einde. Het is duidelijk een missie van Leclerc om in rood wereldkampioen te worden, maar het is nog maar de vraag of hij daarin zal slagen.

Rueda en Sanchez vertrekken

Afgelopen week is het hoofd van de aerodynamische afdeling van Ferrari vertrokken. David Sanchez stapte zelf op en is op gardening leave gegaan, nadat er eerder al geruchten waren dat Ferrari van plan was zelf afscheid van hem te nemen. Dit komt niet veel later na het vertrek van Iñaki Rueda, de hoofdstrateeg die werd vervangen door Ravin Jain. Daar komt nog bij dat afgelopen winter Frédéric Vasseur de nieuwe teambaas werd, toen Mattia Binotto de Scuderia verliet. Het team gaat constant door veranderingen van personeel, terwijl er geen verbeteringen in resultaten lijken te zijn en dat zorgt voor onrust binnen Ferrari.