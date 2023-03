Remy Ramjiawan

Voormalig Ferrari-engineer Alessandro Cinelli wordt in verband gebracht met een terugkeer naar de Scuderia, bijna vier jaar na zijn vertrek. De Italiaanse engineer was één van de knappe koppen achter het succes van het team uit Maranello beginjaren 2000.

Cinelli was een sleutelfiguur in de garage tijdens het meest succesvolle tijdperk van de Scuderia in de Formule 1, toen Michael Schumacher de sport domineerde in het begin van het nieuwe millennium en het team tussen 2000 en 2004 vijf opeenvolgende titels bezorgde. De Italiaan wordt nu in verband gebracht met een terugkeer naar Maranello na het ontslag van chef aerodynamica David Sanchez.

Goed voor Ferrari en Vasseur

Cinelli werkte tussen 2002 en 2019 maar liefst 17 jaar bij Ferrari voordat hij vertrok naar Alfa Romeo, waar hij werkte onder de nieuwe Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur. Voor Vasseur, die naar verluidt overrompeld werd door de beslissing van Sanchez om op te stappen, is het aantrekkelijk om te werken met iemand die hij goed kent, maar die ook goed ligt in Maranello. Het Italiaanse dagblad La Gazzetta dello Sport meldde het nieuws en wijst naar een Vasseur die graag bekenden meeneemt naar Ferrari.

Gouden jaren

De krant meldt dat Cinelli als tijdelijke oplossing zal worden binnengehaald, al kan het bij goed functioneren ook een permanente functie worden. De Italianen wijzen daarnaast naar de hoogtijdagen van de technicus: "Het zou een comeback zijn: Cinelli was een plaatsvervanger van James Allison in zijn eerste Ferrari-periode, toen hij Aerodynamica Manager was, in de gouden jaren van Michael Schumacher", zo wijst de krant naar betere tijden.

Daarnaast merkt de krant op dat de beslissing van Sanchez om te vertrekken een grote behoefte onderstreept die Ferrari moet aanpakken en dat Vasseur "zal proberen meer op een brandweerman dan op een brandstichter te lijken" nu de grote schoonmaak van het team, begonnen lijkt te zijn.