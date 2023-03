Remy Ramjiawan

Vrijdag 10 maart 2023 15:14 - Laatste update: 15:27

Dat er veel gelijkenissen zitten tussen de AMR23 van Aston Martin en de RB19 van Red Bull Racing, dat is veel Formule 1-fans wel opgevallen. Dr. Helmut Marko grapte eerder nog over drie Red Bull's op het podium in Bahrein, maar onthult dat die opmerking slechts een grapje was en dat hij niet uit is op een protest tegen de wagen van het team uit Silverstone.

Aston Martin heeft in de afgelopen jaren laten zien dat het over een goede kopieermachine beschikt. Het team kwam in 2020 (onder de naam Racing Point) nog uit de winterstop met een roze Mercedes, zoals de auto toen werd genoemd. De bolide van het team had bijna alle uiterlijke kenmerken van de kampioenschapswinnende bolide van de Duitsers en eerlijk is eerlijk, dat legde het team in het begin van het jaar geen windeieren. Aan het begin van het 2023-seizoen openbaarde renstal de AMR23 en die lijkt momenteel weer heel erg op de snelste auto van vorig jaar, de RB18.

Goed geheugen

Ondanks dat de gelijkenissen duidelijk te zien zijn is Marko, zo vertelt hij bij Formel1.de, niet uit op een protest. De Oostenrijker grapte voor de camera's van Sky Sports: "Het is niet alleen Fallows die naar Aston Martin is verhuisd, maar ook enkele andere medewerkers. Ze hebben duidelijk een goed geheugen", zo vertelde hij. Daarna vertelde hij met een grote grijns dat het team er geen probleem van wil maken: "We willen dit seizoen rustig beginnen."

'Was als grapje bedoeld'

De afgelopen weken is er vooral ingezoomd op de overstap van de voormalig Red Bull-medewerker Dan Fallows. De aerodynamica heeft de kneepjes van het vak geleerd van Adrian Newey en de Brit wordt dan ook verantwoordelijk gehouden voor de opmars van Aston Martin. Bij het Duitse medium bevestigt Marko dat er geen protest zal komen. De opmerkingen die de 79-jarige Marko maakte waren slechts als grap bedoeld. "Nee, helemaal niet. En dat is ook niet bedoeld als beschuldiging. Dat was als grapje bedoeld. Als je in het veld kijkt, is de Aston Martin de auto die het meest lijkt op de Red Bull", aldus Marko.