Brian Van Hinthum

Zaterdag 11 maart 2023 11:44

Max Verstappen en Kelly Piquet hebben het er na de Grand Prix van Bahrein nog even van genomen met wat gezamenlijke familietijd. Samen met Piquet's dochter Penelope ging het tweetal aan de slag met een voor Verstappen wel héél bekende activiteit. Niet helemaal eerlijk, natuurlijk.

Verstappen en Piquet kregen aan het einde van 2020 kreeg Piquet een relatie en sindsdien is het stel zoals we vaak op de socials en tijdens raceweekenden te zien krijgen dolgelukkig. Een paar maanden geleden deden er enkele verhalen de ronde over dat Piquet zwanger zou zijn van Verstappen, maar deze werden al snel door de entourage van het tweetal ontkend. Toch zou het natuurlijk geen verrassing zijn als we op korte termijn een kleine spruit in huize Verstappen kunnen verwachten of dat het tweetal in het huwelijksbootje stapt. Piquet gaf recent namelijk aan graag een keer kinderen te willen krijgen met de tweevoudig wereldkampioen.

Artikel gaat verder onder video

Drietal gelukkig

De Braziliaanse heeft uit een eerdere relatie met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat echter al een dochtertje van drie jaar oud en we kunnen vaak zien dat Verstappen goed overweg lijkt te kunnen met de kleine. Ook dit keer is dochtertje Penelope weer betrokken bij de activiteit, want het drietal staat op de Instagram van Kelly Piquet gehuld in een rode raceoverall om te gaan karten in Bahrein. Daarmee is Penelope er zelfs nog vroeger bij dan Verstappen zelf, die namelijk op zijn zevende begon met karting. Hoewel Piquet natuurlijk ook geboren is in een echte racefamilie en zelf ook graag achter het stuur kruipt, kunnen we wel ongeveer invullen wie er gewonnen heeft.