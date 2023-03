Brian Van Hinthum

Het team van Mercedes is het seizoen, nadat de hoop in de winterstop toch behoorlijk hoog lag, dramatisch begonnen. Het heeft gezorgd voor een mentale tik aan zowel werknemers als de fans. De Duitse renstal heeft daaropvolgend een opvallende actie ondernomen: namens George Russell, Lewis Hamilton en Toto Wolff is er een bijzondere brief gestuurd aan alle medewerkers en de fans.

Het team van Mercedes is 2023 dramatisch begonnen met resultaten die compleet in het niet vielen bij de verwachtingen. Nadat de Duitse renstal eind 2022 eindelijk de problemen onder controle leek te hebben en dichterbij gekomen leek bij het team van Red Bull Racing, hebben ze tijdens het eerste Grand Prix-weekend van het seizoen de deksel hard op de neus gekregen en lijken zelfs Ferrari en Aston Martin sneller te zijn dan het team van Wolff. De Mercedessen kwamen uiteindelijk als vijfde en zevende over de streep en dat zorgt voor onvrede bij het team.

Openbare brief

Na afloop van de race is het flink gaan rommelen binnen de Duitse formatie. Hamilton liet zich bijvoorbeeld bijzonder kritisch uit over het team en volgens geruchten zouden ook de contractbesprekingen voorlopig stopgezet zijn. In een poging alle koppen weer bij elkaar te steken, onderneemt Mercedes nu een bijzondere actie. Namens Russell, Hamilton en Wolff is er namelijk een speciale brief gepubliceerd om iedereen weer moed in te praten. "Bahrein doet pijn. Het doet bij iedereen pijn die met de vastberadenheid het seizoen in ging om te gaan vechten om wereldkampioenschappen", zo opent de brief.

Drie belangrijke punten

Men vervolgt: "Het doet het hele team pijn, nadat er zoveel hard werk gestoken is in een auto die uiteindelijk niet voldoet aan onze verwachtingen. We weten dat het jou ook pijn doet, onze fans dus. Jullie passie en support is zo belangrijk voor ons om vooruit te komen. We weten dat we allemaal dezelfde pijn voelen", zo klinkt het verder. Vervolgens wordt er met drie punten uiteengezet hoe men van plan is de boel om te draaien. Dat wil men doen door niet te paniekeren, het hoofd omhoog te houden en de hulp van de fans in te schakelen om het team naar voren te schreeuwen. "Het herstel is direct na de race begonnen. Iedereen heeft zijn deel. Ben jij klaar om ons te helpen om terug te vechten? Als dat niet zo is, geen probleem. Als dat wel zo is, dan gaan we ervoor", besluit de brief.