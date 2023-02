Verstappen onthult hoeveel hij moest afvallen, 'AlphaTauri dreigt verkocht te worden' | GPFans Recap

Lars Leeftink

Zaterdag 25 februari 2023 21:42 - Laatste update: 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag bleek Sergio Pérez tijdens de slotdag in Bahrein het snelst te zijn, kwam het gerucht naar buiten dat Red Bull zou overwegen om AlphaTauri te verkopen, liet Max Verstappen weten hoeveel kilo hij sinds december moest afvallen en was Toto Wolff nu al pessimistisch over de kansen van Mercedes tegen Red Bull Racing. Dit is de GPFans Recap van 25 februari.

Artikel gaat verder onder video

Pérez sluit testdag af op P1, Mercedes en Ferrari snel

Sergio Pérez heeft de laatste testdag afgesloten op P1, voor Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Nyck de Vries eindigde als zeventiende nadat hij tijdens de ochtendsessie al in actie was gekomen. Verslag van de ochtendsessie lezen? Klik hier! Verslag van de middagsessie lezen? Klik hier!

Internet reageert op laatste testdag in Bahrein: "Komt een competitief seizoen aan"

De testdagen in Bahrein zitter er alweer op. Na drie dagen testen is er voor fans genoeg reden om conclusies te trekken, zelfs wetende dat de tijden eigenlijk helemaal niks zeggen. Meer lezen? Klik hier!

'AlphaTauri moet verhuizen of gaat in de verkoop - drie geïnteresseerden melden zich'

Het Formule 1-team van AlphaTauri wordt óf verkocht, óf de renstal moet in z'n geheel verhuizen naar Groot-Brittannië. Dat meldt het Duitse Auto, Motor und Sport. Drie partijen zouden hun interesse voor een overname al kenbaar hebben gemaakt. Meer lezen? Klik hier! Reactie Red Bull lezen? Klik hier! Reactie Helmut Marko lezen? Klik hier!

Wolff pessimistisch over kansen Mercedes: "De trein met Red Bull is al vertrokken"

Bij Mercedes loopt men nog niet in de polonaise. Alhoewel de W14 op het eerste gezicht een verbetering lijkt ten opzichte van diens voorganger, hebben de Zilverpijlen problemen met de grip aan de achterkant van de wagen. Meer lezen? Klik hier!

Sargeant lekte bijna per ongeluk startnummer Nyck de Vries

Nyck de Vries en Logan Sargeant hebben tijdens de testdagen in Bahrein hun eerste officiële meters gemaakt als Formule 1-coureur, maar de Amerikaan moest dit doen met een voor hem ongewild startnummer. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen viel tien kilo af sinds december: "Geef mezelf een maand om te genieten"

Max Verstappen is erin geslaagd tien kilo af te vallen vanaf de feestdagen in december richting de testdagen in Bahrein. De Nederlander vertelt over zijn weg richting het nieuwe seizoen. Meer lezen? Klik hier!

HitechGP geïnteresseerd in eigen F1-team na ontstaan proces FIA

HitechGP heeft bij de FIA interesse getoond om deel te nemen aan de Formule 1. De partij, ook actief in de Formule 2 en Formule 3, is daarmee de derde partij die interesse heeft in het creëren van een nieuw F1-team. Meer lezen? Klik hier!

20% korting op F1 kijken via F1TV

Wil je ook het aankomende F1-seizoen live blijven kijken? Via het officiële F1TV Pro kun je deze week live streamen naar je televisie voor nog geen €4,33 per maand.