Lars Leeftink

Zaterdag 25 februari 2023 21:13 - Laatste update: 21:49

Helmut Marko heeft gereageerd op de geruchten die zaterdagmiddag tijdens de laatste testdag in Bahrein ineens naar buiten kwamen rondom een mogelijke verkoop van AlphaTauri.

Zaterdagmiddag kwam Auto, Motor und Sport naar buiten met het nieuws dat Red Bull zou overwegen om AlphaTauri te verkopen als het team niet beter gaat presteren of met de fabriek richting Groot-Brittannië wil gaan. Deze fabriek staat nu in Italië, waardoor ook de samenwerking lastiger is en tevens meer kost. De kosten voor het ondersteunen van AlphaTauri zouden volgens de Duitse site niet opwegen tegen de huidige prestaties en resultaten van het team.

Marko reageert

Tegenover Sky Sport Deutschland zegt Marko, geciteerd door Motorsport.com, dat hij niet al te veel over de geruchten kan zeggen. Ontkennen doet hij echter ook niet. "Over het algemeen reageren we niet op geruchten. Het is begrijpelijk dat AlphaTauri niet tevreden kan zijn met wat het vorig jaar heeft gepresteerd: de negende plek bij de constructeurs. Maar een dergelijke beslissing is volledig aan de aandeelhouders. Op dergelijke geruchten gaan we niet uitgebreid reageren." Toch moet ook hij toegeven dat de prestaties van AlphaTauri niet optimaal waren vorig jaar. "Het algehele resultaat is niet bevredigend. Onze aandeelhouders zullen, als goede zakenmensen, de juiste beslissing nemen. AlphaTauri is onderdeel van onze filosofie. Sebastian Vettel en Max Verstappen zijn via AlphaTauri gekomen. Maar als het team niet optimaal presteert, dan helpt dat niet. Dan kijkt men ernaar, dat is meer dan logisch."

Verbeteren

Volgens Marko moet AlphaTauri daarom in 2023 wel echt verbeteren, want anders moeten er dus kosten bespaard worden. “Je denkt na over hoe je de efficiëntie kan verbeteren. Als je een team hebt dat het kampioenschap wint, terwijl het andere team rond P9 bivakkeert, dan lijkt de synergie niet optimaal te zijn.” Wat dat betreft is AlphaTauri goed aan 2023 begonnen. Nyck de Vries en Yuki Tsunoda reden bij elkaar 456 rondjes, het hoogste aantal van alle teams tijdens de testdagen van 2023. Het zal qua prestaties dus een belangrijk jaar voor AlphaTauri worden, wil het de ondersteuning behouden van Red Bull Racing.