Het nieuwe gezicht van Visa Cash App RB begint vorm te krijgen

Visa Cash App RB, vorig jaar nog AlphaTauri en zusterteam van Red Bull Racing, gaat 2024 in met een compleet nieuw gezicht en daarnaast een nieuwe instelling en doelstelling. De stand van zaken bij het team richting de testdagen.

Nadat Red Bull-eigenaar en mede-oprichter Dietrich Mateschitz het voormalige F1-team van Minardi had gekocht om een zusterteam van Red Bull Racing op te richten, begon het nieuwe team onder de naam Toro Rosso aan haar avontuur in F1. Dit was in 2006, een jaar nadat Red Bull Racing aan haar avontuur in de koningsklasse was begonnen. De motoren werden geleverd door Cosworth, daarna Ferrari en vervolgens Renault. Daarna begon de samenwerking met Honda (2018), een samenwerking die er nog steeds is en tot eind 2025 door zal gaan.

Toro Rosso

In de top van de Formule 1 kwam het team nooit terecht, maar dit was het doel van Toro Rosso als team ook niet. Daar waar Red Bull Racing in F1 was om zeges te boeken en kampioenschappen te winnen, was Toro Rosso het opleidingsteam van Red Bull Racing. Jonge coureurs kregen daar vaak de kans om zich te tonen, waarna ze vervolgens de overstap naar Red Bull zouden maken. Denk aan Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Pierre Gasly, Daniil Kvyat en Sebastian Vettel. Het beste resultaat bij de constructeurs was een zesde plaats in 2008 en 2019, maar voor het merendeel was het team in de middenmoot of achterhoede van de grid te vinden.

AlphaTauri

Vervolgens maakte het team in 2020 eenzelfde soort verandering door als nu het geval is, maar dan iets minder extreem. De naam Toro Rosso verdween en werd vervangen door AlphaTauri. Gasly en Yuki Tsunoda waren tot en met 2022 de coureurs van het team, waarna in 2023 Nyck de Vries naast Tsunoda reed en tijdens het seizoen vervangen werd door Ricciardo. Met een zevende en zesde plaats bij de constructeurs waren de resultaten nagenoeg hetzelfde, met als uitzondering de zege van Gasly tijdens de 2020 Grand Prix van Italië. Naast de Grand Prix van Italië in 2008, gewonnen door Vettel, is het de enige zege die het team in F1 ooit heeft geboekt. Bijzondere versie

Slechte resultaten

In 2022 en 2023, het nieuwe tijdperk van F1, werden de resultaten echter een stuk slechter. Met een negende en achtste plaats bij de constructeurs begon Red Bull in 2023 na te denken over een verkoop van het team. AlphaTauri was niet meer winstgevend gezien de resultaten, waardoor Helmut Marko - adviseur van Red Bull Racing en ook betrokken bij AlphaTauri - zelfs - in het openbaar aangaf dat de verkoop van AlphaTauri een optie was. Uiteindelijk besloot Red Bull niet tot verkoop over te gaan, iets waar onder meer Andretti wel oren naar had. In plaats daarvan besloot het team afscheid te nemen van AlphaTauri en te beginnen met een complete herorganisatie van het team.

Veranderingen

Het eerste wat er gebeurde, was een nieuwe CEO. Peter Bayer, onder meer bekend van zijn rol bij de FIA, kreeg de taak op zich om de herorganisatie te gaan leiden. Vervolgens werd ook bekend dat er afscheid genomen zou worden van AlphaTauri als titelsponsor en het team anders zou gaan heten vanaf 2024. Daarna werd ook bekend dat Franz Tost, die sinds het begin van het team in 2006 de teambaas was, na het seizoen 2023 zou stoppen. Naast de hele organisatie die op de schop moest, moest er dus ook een nieuwe teambaas gevonden worden.

Nieuwe gezichten

Vrij snel daarna werd Laurent Mekies, die de afgelopen jaren bij Ferrari werkte, aangesteld als nieuwe teambaas van het team vanaf 2024. Het rijdersduo voor 2024 bleef vervolgens hetzelfde als in 2023: Tsunoda en Ricciardo. Daarna werd de nieuwe naam van het team bekend: Visa Cash App RB, een naam die niet echt in de smaak viel bij veel mensen. Vervolgens werden deze week weer drie nieuwe namen aangekondigd: Tim Goss als Chief Technical Officer, Alan Permane als Racing Director en Guillaume Cattelani als Deputy Technical Director. Zo heeft het team richting de testdagen behoorlijk wat veranderingen doorgevoerd, terwijl er normaal gesproken nog wel een paar aankondigingen gaan komen.

De toekomst

Bij de onthulling van de teamnaam bleek dat AlphaTauri ook wat betreft de doelstelling een verandering zal ondergaan. De afgelopen jaren is het team gebruikt door Red Bull als opleidingsteam en tevens een merk om kleding en andere mode te verkopen (zeker sinds AlphaTauri). Dit lijkt te gaan veranderen. De sportieve doelen van AlphaTauri en Toro Rosso waren niet het allerbelangrijkste, maar Red Bull lijkt hier met Visa Cash App RB vanaf te gaan stappen. Oftewel: het wil met twee teams voorin mee gaan doen om podiumplekken en zeges. Dit wordt ook ondersteund door het feit dat Red Bull de opleiding niet uit gaat breiden en zelfs gaat verkleinen. De kans is namelijk vrij groot dat Red Bull, om de nieuwe doelen te bereiken, meer op zoek is naar ervaren coureurs. Ricciardo is hier een goed voorbeeld van, terwijl Tsunoda inmiddels ook ervaring genoeg heeft.

Andere teams maken zich zorgen?

Teams, met McLaren voorop, maakten zich voor de nieuwe sportieve doelstelling van Visa Cash App RB al zorgen om de samenwerking tussen Red Bull en AlphaTauri. Zeker McLaren CEO Zak Brown denkt dat het niet eerlijk is dat een eigenaar twee teams in F1 heeft, maar krijgt niet steun van iedereen. Mercedes stelt bijvoorbeeld dat de regels heel strikt zijn en dat er alleen samenwerking mogelijk is op commercieel niveau, iets wat AlphaTauri en Red Bull Racing ook regelmatig deden tijdens een seizoen en wat in 2024 waarschijnlijk weer gaat gebeuren. Op sportief gebied mogen beide teams echter niet samenwerken met elkaar, iets waar tot nu toe ook geen bewijs voor is geweest. De vraag is vooral of meerdere teams beginnen met klagen zodra blijkt dat Vias Cash App RB beter gaat presteren en het zich voorin begint te melden.