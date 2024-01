Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat de Formule 1 meerdere trademarks die te maken hebben met Chicago. Meteen ontstonden er geruchten over een potentiële vierde race op Amerikaans grondgebied, maar wethouder Brian Hopkins tempert nu de verwachtingen.

Eerder bleek dus dat de Formule 1 vier handelsmerken heeft aangevraagd: Grand Prix of Chicago, Formula 1 Grand Prix of Chicago, Chicago Grand Prix en Formula 1 Chicago Grand Prix. Daar werd dus twee keer de Formule 1 in verwerkt, wat een flinke aanwijzing zou kunnen zijn dat er plannen zijn voor een race in Chicago. Hiermee zou het, na de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin en de nieuwe races (Grand Prix van Miami en Las Vegas) de vierde race in het land kunnen worden. Formule 1 heeft het in het verleden ook namelijk op deze manier aangepakt met de races in Las Vegas en Miami.

Geen concrete gesprekken

De berichtgeving kom minder dan één jaar nadat de miljoenenstad ook de eerste editie van de NASCAR-race in de stad organiseerde. Hoewel er in eerste instantie door de burgemeester van de stad niet gereageerd is op de berichtgeving, wil wethouder Hopkins nu wel wat kwijt. "Mij is verteld dat de Formule 1 standaard een deal van tien jaar wil sluiten. Het lijkt erop dat daar geen ruimte voor onderhandeling is. De gesprekken [met de stad] zijn niet veel verder gekomen dan dat", vertelt hij aan Chicago Sun Times.

Vierde race?

Voorlopig lijkt het er dus op dat de plannen voor een race in Chicago niet meer dan een idee bij de Formule 1 zijn en er geen concrete gesprekken worden gevoerd. Ondertussen blijven de Verenigde Staten wel een aantrekkelijke plek voor meer races in de toekomst. De sport blijft groeien in het land en het lijkt niet uit te sluiten dat men naast Austin, Miami en Las Vergas nóg een race wil rijden in het gigantische land.