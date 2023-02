Jan Bolscher

Zaterdag 25 februari 2023 14:34 - Laatste update: 14:37

Het Formule 1-team van AlphaTauri wordt óf verkocht, óf de renstal moet in z'n geheel verhuizen naar Groot-Brittannië. Dat meldt het Duitse Auto, Motor und Sport. Drie partijen zouden hun interesse voor een overname al kenbaar hebben gemaakt.

De constructie Red Bull Racing/AlphaTauri lijkt op de schop te gaan. De Italiaanse renstal vernoemd naar het modemerk van Red Bull fungeert nu als 'zusterteam' van het team van Max Verstappen en Sergio Pérez, maar Oliver Mintzlaff - de nieuwe baas van de Red Bull Group sinds het overlijden van Dietrich Mateschitz - ziet naar verluidt niet langer brood in deze opzet. De fabriek van het team staat momenteel in Italië, maar de aerodynamische afdeling is momenteel gevestigd in Groot-Brittannië. Hierdoor zouden de kosten onnodig hoog liggen, aldus het Duitse medium.

Artikel gaat verder onder video

Overname of verhuizing

Volgens de journalist van dienst zijn er op dit moment twee opties: of AlphaTauri wordt in z'n geheel verkocht, of het team moet in z'n geheel naar Groot-Brittannië verhuizen. Op die manier zou het dichter bij de fabriek van Red Bull Racing zitten, waardoor erop de lange termijn kosten bespaard kunnen worden. AlphaTauri krijgt dit jaar ongeveer 100 miljoen dollar minder vanuit Red Bull dan de Oostenrijkse grootmacht, terwijl Red Bull Racing zelf meer binnenhaalt dan onder de budgetcap kan worden uitgegeven. De financiële druk zou echter worden opgevoerd door het feit dat meerdere AlphaTauri-filialen op sluiten staan.

Drie geïnteresseerden

Naar verluidt hebben drie partijen zich al gemeld voor de overname van het team. Andretti, HitechGP en Mumbai Racing zouden hun interesse kenbaar hebben gemaakt. Het kopen van een bestaand team is voor een nieuwe partij aanzienlijk eenvoudiger - mits er een team te koop is - dan een volledig nieuwe renstal oprichten om toe te kunnen treden tot de Formule 1. Op deze manier hoeft men zichzelf niet in te kopen. Daarnaast wordt het een stuk eenvoudiger om aan alle verplichtingen vanuit de FIA te voldoen.

20% korting op F1 kijken via F1TV

Wil je ook het aankomende F1-seizoen live blijven kijken? Via het officiële F1TV Pro kun je deze week live streamen naar je televisie voor nog geen €4,33 per maand.