Lars Leeftink

Zaterdag 25 februari 2023 16:51 - Laatste update: 16:53

Red Bull heeft ontkend dat het team van plan is AlphaTauri te verkopen. Het is een gerucht dat zaterdag door Auto, Motor und Sport naar buiten werd gebracht en tijdens de testdagen ineens onderwerp van gesprek was.

Tegenover The Mirror vertelt een woordvoerder van Red Bull dat het team 'geen plannen heeft om de huidige set-up te veranderen'. Daarbij voegde de woordvoerder het volgende nog toe: "Red Bull Technology levert componenten aan AlphaTauri en Red Bull Powertrains werkt met en naast hun team." Voor nu lijkt er dus geen spraken te zijn van een verkoop.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'AlphaTauri moet verhuizen of gaat in de verkoop - drie geïnteresseerden melden zich'

AlphaTauri

Volgens de geruchten die zaterdagmiddag naar buiten kwamen, zijn er voor Red Bull twee opties. AlphaTauri wordt óf verkocht, óf de renstal moet in z'n geheel verhuizen naar Groot-Brittannië. De fabriek van AlphaTauri staat momenteel in Italië. Verkopen zou een optie zijn omdat het team niet presteert naar de uitgaven en kosten die erbij komen kijken. Mocht het team verkocht worden, dan zouden Andretti, HitechGP en Mumbai Racing interesse hebben. GPFans kon eerder vandaag echter al melden dat HitechGP eerder een eigen team wil beginnen om de Formule 1 mee te komen versterken. Hoe dan ook: er lijkt veel te gebeuren op de achtergrond bij Red Bull Racing en AlphaTauri.

20% korting op F1 kijken via F1TV

Wil je ook het aankomende F1-seizoen live blijven kijken? Via het officiële F1TV Pro kun je deze week live streamen naar je televisie voor nog geen €4,33 per maand.