Ewan Gale & Lars Leeftink

Zaterdag 25 februari 2023 16:23 - Laatste update: 16:55

HitechGP heeft bij de FIA interesse getoond om deel te nemen aan de Formule 1. De partij, ook actief in de Formule 2 en Formule 3, is daarmee de derde partij die interesse heeft in het creëren van een nieuw F1-team.

De FIA lanceerde vorige maand het proces voor teams om in de toekomst deel te nemen aan het kampioenschap dat momenteel bestaat uit tien teams. Andretti-Cadillac Racing is de meest uitgesproken van de potentiële nieuwkomers, maar F1-CEO Stefano Domenicali benadrukte al dat er 'minder zichtbare' potentiële teams zijn. Zo is er Panthera Asian F1 dat ook al heeft laten weten interesse te hebben in een eigen F1-team. Hitech werd zaterdag genoemd in een artikel van Auto, Motor und Sport als een potentiële koper als AlphaTauri door Red Bull te koop wordt aangeboden, maar GPFans begrijpt dat Hitech zelf een poging gaat ondernemen om met een eigen team de Formule 1 te gaan versterken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'AlphaTauri moet verhuizen of gaat in de verkoop - drie geïnteresseerden melden zich'

Heldere vonk na uitdagend jaar

Een succesvolle poging zou een bijzondere wending zijn voor Hitech, dat het afgelopen jaar zowel de hoofdsponsoring van het team zag vertrekken en de eigenaar bekritiseerd zag worden. Dmitry Mazepin, vader van voormalig Haas-coureur Nikita, financierde Hitech via het merk Uralkali. Hij moest zijn positie echter opgeven in de nasleep van de Russische invasie in Oekraïne begin vorig jaar. Slechts een paar maanden later zette Juri Vips het team in de schijnwerpers toen hij een denigrerende racistische belediging gebruikte tijdens een livestream van een game. De Est werd behouden door Hitech ondanks dat hij uit het juniorprogramma van Red Bull werd gezet, wat veel kritiek opleverde voor het team. De Formule 1 en de FIA moeten nu bepalen of een toekomstig nieuw team het waard is om zich bij de bestaande teams aan te sluiten.

20% korting op F1 kijken via F1TV

Wil je ook het aankomende F1-seizoen live blijven kijken? Via het officiële F1TV Pro kun je deze week live streamen naar je televisie voor nog geen €4,33 per maand.