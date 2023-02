Redactie

Zaterdag 25 februari 2023 15:15

Nyck de Vries en Logan Sargeant hebben tijdens de testdagen in Bahrein hun eerste officiële meters gemaakt als Formule 1-coureur, maar de Amerikaan moest dit doen met een voor hem ongewild startnummer.

Sargeant gooide hoge ogen tijdens de tweede testdag door de tweede tijd te noteren in de ochtendsessie en over de hele dag gezien maar liefst 154 ronden te verrijden. De Williams-debutant deed dit met startnummer 2 op zijn neus, maar had in eerste instantie gehoopt voor nummer 3 te kunnen gaan. Daarmee wilde hij een eerbetoon brengen aan de legendarische Amerikaanse coureur Dale Earnhardt. In 2004 werd er zelfs een film over hem gemaakt met de titel 3: The Dale Earnhardt Story. Nummer 3 staat echter nog op naam van Daniel Ricciardo, en aangezien de Australiër nog actief is in de Formule 1 als derde coureur bij Red Bull Racing, ging die vlieger niet op.

Voorkeursnummer

Te gast in de podcast Feeder Series afgelopen december legde Sargeant uit waarom hij voor startnummer twee heeft gekozen. De 22-jarige coureur vertelde dat zijn tweede voorkeursnummer ook al bezet was, maar door een coureur die zijn keuze nog niet wereldkundig had gemaakt. Feeder Series haalde deze clip uit de podcast om te voorkomen dat Sargeant in de problemen zou komen omdat hij naar buiten had gebracht dat De Vries voor startnummer 21 had gekozen, nog voordat de Nederlander of AlphaTauri dit zelf konden promoten. Nu alles al enige tijd bekend is en de start van het seizoen voor de deur staat, heeft Feeder Series de clip alsnog wereldkundig gemaakt.

