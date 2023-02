Lars Leeftink

Max Verstappen is erin geslaagd tien kilo af te vallen vanaf de feestdagen in december richting de testdagen in Bahrein. De Nederlander vertelt over zijn weg richting het nieuwe seizoen.

In gesprek met De Telegraaf laat Verstappen weten dat hij, zoals na de presentatie van de RB19 een paar weken geleden op internet al geconcludeerd werd, inderdaad flink wat kilo's is afgevallen. De Nederlander was tien kilo aangekomen tijdens de winterstop. Binnen zes weken zat hij echter weer op zijn doel: 74 kilogram. "Het hele jaar zit ik voor mijn gevoel onder mijn normale gewicht. Ik geef mezelf dan een maand de tijd om te eten en te drinken wat ik wil en een beetje te genieten. Voor mij voelt het goed op deze manier. Sommigen vinden het fijner om het hele jaar constant te zijn, wat dat betreft. Ik vind het juist leuk om een maand niet aan trainen te denken en dan in januari weer volle gas te gaan. Om af te vallen en ook weer om helemaal fit te worden. Ik vind het leuk om mezelf dan een beetje te pijnigen."

Gewicht RB19

Over gewicht gesproken: de auto van Red Bull was vorig jaar veel te zwaar. Dit lijkt nu een stuk minder het geval te zijn. Verstappen ziet er de humor wel van in. "Die auto had nog meer overgewicht dan de kilo’s die ik ben aangekomen in december. Dus dat is aardig wat", zegt hij. "Het is voor ons heel positief verlopen. De balans van de auto was meteen goed. Daardoor konden we gelijk dingen gaan uitproberen wat de afstelling betreft. Daardoor kom je veel dingen te weten. Het jaar begint makkelijker dan vorig seizoen, omdat de hele auto toen nieuw was. Maar je moet wel zorgen dat je ook nu een stap zet en dat hebben we zeker gedaan."

Grappen maken

Verstappen voelde zich de afgelopen dagen zo goed dat hij wel zin had om wat grapjes te maken. "Het was heel koud, ’s ochtends was de baan nog bevroren. Je zag dat er was gestrooid. Dan ga je eerst en paar rondjes rijden met een normale auto. Ik zei tegen mijn engineer Gianpiero: ’Die eerste bocht ga ik zo direct vol gas’. Hij zei: ’Nee, dat kan niet hoor’. Toen ik naar buiten kwam in de auto, voelde het direct wel goed aan, dus ik deed het gewoon. Dat zijn kleine dingetjes die leuk blijven als coureur. Het betekent ook dat ik me direct goed voelde in de auto. Hier in Bahrein had ik dat ook wel binnen vijf rondjes. Het ziet er allemaal goed uit, maar we moeten het natuurlijk nog wel laten zien tijdens de race-weekenden."

