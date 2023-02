Jan Bolscher

Zaterdag 25 februari 2023 08:38

Bij Mercedes loopt men nog niet in de polonaise. Alhoewel de W14 op het eerste gezicht een verbetering lijkt ten opzichte van diens voorganger, hebben de Zilverpijlen problemen met de grip aan de achterkant van de wagen.

De derde en laatste testdag voorafgaand aan het nieuwe seizoen wordt vandaag verreden op het Bahrain International Circuit. Mercedes zal hopen een aantal kilometers goed te kunnen maken, nadat de vrijdag niet volgens plan verliep. Russell kwam tijdens de middagsessie stil te staan vanwege een probleem aan zijn W14, terwijl Hamilton tijdens de ochtendsessie grote moeite had met de grip aan de achterkant van zijn wagen. De zevenvoudig wereldkampioen was dan ook regelmatig glijdend door de bochten te zien.

Artikel gaat verder onder video

Bandensporen achterlaten

Met name dat laatste baart teambaas Toto Wolff zorgen. Reden tot paniek is er nog niet - helemaal gezien de ongebruikelijke warme omstandigheden in Bahrein, maar het is verre van de ideale start: "De auto is uit balans vandaag. Dat kan je zien tijdens het rijden, we laten bandensporen achter bij het optrekken", klonk het tegenover Motorsport.com. "Het is warm en we hebben niet de juiste set-up gevonden voor deze omstandigheden. Dat is onderdeel van het leerproces met een nieuwe auto, denk ik."

Gebrek aan grip bij Mercedes

Op de vraag of dit een probleem vormt, antwoordde de Oostenrijker: "Ja, absoluut want het is niet de coureur die te veel van de banden vraagt of te veel pusht. Het is de auto die hem niet genoeg grip aan de achter kant geeft. Dit is iets dat we op moeten zien te lossen tijdens onze reis." Tegenover Viaplay voegde hij daar aan toe dat Red Bull Racing en Ferrari op dit moment niet uitgedaagd kunnen worden: "Nee, we moeten realistisch zijn. Onze auto is op dit moment niet goed genoeg om vooraan te vechten. Niet tijdens het testen in ieder geval. De trein met Red Bull heeft het station al verlaten."

20% korting op F1 kijken via F1TV

Wil je ook het aankomende F1-seizoen live blijven kijken? Via het officiële F1TV Pro kun je deze week live streamen naar je televisie voor nog geen €4,33 per maand.