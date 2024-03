In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zaterdag veroverde Max Verstappen pole position voor de Grand Prix van Australië, zijn derde pole position na drie kwalificaties in 2024. De Nederlander versloeg dankzij een ijzersterke ronde in Q3 Carlos Sainz en Lando Norris, die opschoof omdat Sergio Pérez een gridstraf van drie plaatsen had gekregen. Verder verving Red Bull Racing voor het eerst in 2024 de motor van Verstappen en liet Verstappen zich uit over de situatie van Logan Sargeant en Williams in Melbourne. Dit is de GPFans Recap van 23 maart.

Verstappen weet tempo tijdens Q3 in Melbourne te vinden voor pole

Na een vrijdag waarin Max Verstappen zoekende was, ging deze zoektocht door tijden VT3 in Melbourne. De sessie, voor Nederlanders in de nacht van vrijdag op zaterdag, werd door Verstappen op P2 afgesloten achter Charles Leclerc en voor Carlos Sainz. Tijdens Q1 en Q2 kon de Nederlander de auto's van Ferrari ook niet verslaan, maar tijdens Q3 - het moment waarop het moest - stond Verstappen er wel gewoon weer. De Nederlander veroverde met bijna 0.3 seconden voorsprong pole position, voor Carlos Sainz en Lando Norris.

Verstappen kreeg nieuwe motor van Red Bull voor kwalificatie GP Australië

Voordat Verstappen zijn pole kon veroveren, nam hij met Red Bull Racing wel eerst een nieuwe motor. Het is de eerste van de drie nieuwe motoren en de tweede van vier motoren in totaal die Verstappen mag gebruiken voordat er een gridstraf volgt. Dit was nu dus niet het geval, waardoor hij zaterdag gewoon pole kon veroveren en zondag vanaf P1 gaat starten.

Pérez krijgt drie plekken straf na ophouden Hülkenberg tijdens kwalificatie

Sergio Pérez heeft na de kwalificatie een gridstraf gekregen voor de F1 Grand Prix van Australië. De Mexicaan, teamgenoot van Verstappen en bezig aan zijn vierde seizoen bij Red Bull Racing, kwalificeerde zich als derde, maar werd zaterdag door de stewards van de FIA drie plekken teruggezet op de startgrid.

Verstappen leeft mee met Sargeant: 'Ik had zelf al in het vliegtuig gezeten'

Logan Sargeant kwam tijdens de kwalificatie voor de race in Australie niet in actie en zal ook zondag niet meedoen als de derde race van 2024 wordt verreden. Dit naar aanleiding van het feit dat Williams geen reservechassis had meegenomen en die van Alexander Albon na zijn crash tijdens VT1 niet meer te repareren was. Sargeant was het kind van de rekening, iets wat Max Verstappen niet zou zijn gebeurd.

Nieuwe weddenschap lijkt geboren: Verstappen heeft slecht nieuws voor Gianpiero Lambiase

Helmut Marko en Gianpiero Lambiase - de engineer van Max Verstappen - hebben er inmiddels een handje van om weddenschappen met elkaar af te sluiten over de resultaten van de Nederlander. Ook in Australië lijkt het tweetal opnieuw de strijd met elkaar te zijn aangegaan.

