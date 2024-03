Voor de vroege vogels en de fanatieke Formule 1-fans stond zaterdag in het holst van de nacht om 02:30 uur Nederlandse tijd de derde vrije training van de Grand Prix van Australië op het programma. Het werd opnieuw een lastige sessie voor Red Bull en Max Verstappen, die uiteindelijk nog wél de tweede tijd pakte. Charles Leclerc bleek het snelst.

De race Down Under kent natuurlijk door het enorme tijdsverschil met Europa vaak qua sessies bijzondere starttijden in Nederland en ook tijdens de tweede dag van de Grand Prix van Australië was dat natuurlijk niet anders. Om 02:30 uur gingen de lichten op groen op het Albert Park Circuit en konden de coureurs en teams voor de laatste keer dit weekend oefenen voor het echte werk, de kwalificatie van later op zaterdag. De sessie ving andermaal aan zonder Logan Sargeant. Hij moet zijn bolide de rest van het weekend afstaan aan teamgenoot Alex Albon, die zijn Williams op vrijdag in de prak reed. Het team had geen reservechassis in Melbourne.

Red Bull vroeg naar buiten

De lichten gingen op groen en - zoals we vaker gewend zijn - duurde het even voor we een hoop auto's op de baan zagen. De Red Bull's, die de eerste twee vrije trainingen op vrijdag nog niet optimaal presteerden, gingen vroeg naar buiten om te kijken hoe het asfalt erbij lag en of er gunstige veranderingen gemaakt zijn richting de zaterdag. De eerste berichten klonken echter nog niet helemaal hoopgevend voor de Red Bull-fans, want zowel Verstappen als Sergio Pérez rapporteerden problemen met de remmen. Verstappen zijn eerste snelle rondje ging dan ook slechts in een 1:18.591, waardoor het op het begin van de sessie steeds stuivertje wisselen was met zijn Mexicaanse teammaat.

De sessie ging gestaag verder en ondertussen wisten ook de Ferrari's langzaam maar zeker op pace te raken. Carlos Sainz, de man die na dit seizoen noodgedwongen de deur in Maranello achter zich dichttrekt, wist dat als eerste te belichamen met een razendsnel rondje op de mediums van 1:16.791, waarmee hij Verstappen naar de tweede plek duwde. Ondertussen hoorden we hoe Lewis Hamilton, de man die volgend jaar natuurlijk de plek van Sainz inneemt, het één en ander te klagen had over de W15 die opnieuw dit weekend behoorlijk lastig te besturen lijkt. De Brit wist dan ook niet wat hij hoorde toen hij op de boardradio hoorde een dikke seconde achter Sainz te staan: "Waar is al die tijd, man?", vroeg hij verbouwereerd aan engineer Peter Bonnington.

Mediums bleken snel

Terwijl Leclerc aangaf niet te spreken te zijn over de Aston Martins die in de weg reden - zoals volgens de Monegask wel vaker het geval was - ging de sessie op Albert Park het tweede half uur in met beide Ferrari's aan kop. Toeval of niet, de mediums deden het in VT3 het best. Zowel Sainz, Leclerc, Verstappen als Pérez noteerden hun snelste tijd op dat moment op de mediums, terwijl op Alex Albon na de rest van het veld vanaf P5 op de softs de snelste ronde noteerde. Dat viel ook op de Mercedes-boardradio op, waar George Russell vroeg naar de mediums "De top vier bestaat uit de mensen op de mediums", zo kreeg hij te horen.

Mercedes plotseling op stoom

Diezelfde Russell hoorden we even later weer klagen op zijn boardradio over het verkeer, waarbij hij telkens teamgenoot Hamilton tegenkwam op het asfalt. Het was vervolgens Oscar Piastri die zich in de top vier wist te nestelen met de derde tijd, waarna even later ook Hamilton een uitstekende ronde eruit wist te persen met een 1:16.806, waarmee hij beide Ferrari's op kop wist te splitten. Even later ging ook Verstappen maar eens polshoogte nemen met een setje softs onder zijn Red Bull in een poging om de snelste tijd van de sessie in handen te nemen, dit met nog een kleine tien minuten op de klok.

De Oostenrijkse renstal leek in eerste instantie de pure snelheid op de softs maar niet te vinden, terwijl het team van Mercedes plotseling wél lekker leek te gaan op het zachtste rubber. Verstappen klonk verbaasd op de boardradio en de Nederlander gaf aan maar niet te snappen hoe hij niet sneller door de hogesnelheidsbochten kon gaan dan op de mediums. Het zorgde ervoor dat hij lange tijd niet verder kwam dan de vijfde tijd van deze sessie, waardoor er toch duidelijk wat werk aan de winkel leek richting de kwalificatie van later op zaterdag. Voor hem waren het afwisselend de Ferrari's en Mercedessen: Sainz, Hamilton, Leclerc en Russell. Uiteindelijk stelde Verstappen dan bij het vallen van de vlag tóch orde op zaken met de snelste tijd, die hem meteen weer afgepakt werd door Leclerc.

