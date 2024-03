Sergio Pérez heeft een gridstraf gekregen voor de F1 Grand Prix van Australië. De Red Bull Racing-coureur kwalificeerde zich aanvankelijk als derde, maar wordt nu door de stewards van de FIA drie plekken teruggezet op de startgrid. Dit naar aanleiding van zijn incident met Nico Hülkenberg in Q1.

Het duo kwam elkaar tegen tijdens de eerste sessie van de kwalificatie. Daarin was Hulkenberg bezig met een snel rondje en in bocht 13 kwam hij de Red Bull-coureur tegen. 'The Hulk' moest op de rem trappen en van de racelijn af om de Mexicaan te ontwijken.

Artikel gaat verder onder video

Oordeel

Na het bekijken van de beelden zijn de stewards tot de conclusie gekomen dat Pérez zich vooral aan het focussen was op de auto voor hem, in plaats van Hülkenberg, die achter hem aan kwam in zijn snelle ronden. Het team heeft in de ogen van de wedstrijdleiding niet genoeg coaching aan Pérez gegeven en hem er op gewezen dat Hülkenberg eraan kwam. De FIA is dan ook van mening dat dit onder het kopje 'onnodig ophouden' valt en daardoor krijgt de Red Bull-coureur een gridstraf van drie plekken.

Gerelateerd