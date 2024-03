Nico Hülkenberg wist zich niet richting Q2 te rijden tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Australië en dat had mede te maken met de onoplettendheid van Sergio Pérez. De Red Bull-coureur hinderde Hülkenberg in zijn snelle ronde en krijgt hiervoor mogelijk een straf van de FIA. Hülkenberg denkt dat Pérez een "Mexicaanse siësta" hield.

Het was sowieso nog niet helemaal het weekend van Haas in Australië, maar tijdens de kwalificatie leek men er beter bij te zitten dan tijdens de vrije trainingen. Kevin Magnussen kwalificeerde zich dan ook voor Q2 en sloot de kwalificatie uiteindelijk af als veertiende. Hülkenberg daarentegen kwam net tekort om door te stoten naar de tweede sessie en werd uiteindelijk zestiende. In één van zijn snelle runs werd hij geblokkeerd door Pérez, die duidelijk niet op zat te letten. De Mexicaan moet zich hiervoor nog verantwoorden bij de stewards en de kans bestaat dat hij gestraft gaat worden. Hülkenberg ging na afloop van de kwalificatie ook nog even in op het momentje dat hij had met de Red Bull-coureur.

Artikel gaat verder onder video

Pérez hinderde Hülkenberg in snelle run

In gesprek met de media ging Hülkenberg in op de vraag of hij Q2 had kunnen bereiken als Pérez hem niet in de weg had gereden. "Eerlijk gezegd weet ik het niet. Misschien, omdat mijn eerste sector in deze ronde een 17,9 was en dat kostte me een paar tienden. Daar moet ik nog eens naar kijken", zo zegt hij. Over de onoplettendheid van Pérez is de Haas-coureur niet bepaald te spreken. "Ik denk dat hij een Mexicaanse siësta aan het houden was." Hülkenberg werd vervolgens geconfronteerd met het feit dat de stewards gingen kijken naar het voorval met Pérez. Of er een straf moet volgen, dat houdt de Hulk in het midden, maar hij geeft wel aan dat het gevaarlijk is wat Pérez deed.

LEES MEER: Steiner reageert op rol als teambaas bij Red Bull: "F*cking hell! Kun je het je voorstellen?"

Straf voor Pérez?

Volgens Hülkenberg keek Pérez "niet in zijn achteruitkijkspiegel" en leverde dat een risicovolle situatie op. "We zijn nu zo snel in bocht 12 en als je niet oppast, kan het daar heel snel fout gaan. Zoiets mag natuurlijk niet gebeuren", zo reageerde de Duitser op de vraag of de FIA het incident nog eens nader moet bekijken.

UPDATE 09:15 uur: Pérez krijgt 3 plaatsen gridstraf

De stewards van de FIA hebben besloten Pérez te straffen voor zijn onoplettendheid bij Hülkenberg in Q1 van de kwalificatie. De Mexicaan, die zich aanvankelijk als derde kwalificeerde, krijgt een gridstraf van drie plaatsen waardoor hij terugzakt naar de zesde startpositie. Lando Norris neemt zijn derde plek over en ook Charles Leclerc en Oscar Piastri stijgen een plekje op de startgrid.

Gerelateerd