Günther Steiner stond jarenlang aan het roer als teambaas bij het Formule 1-team van Haas, maar dit seizoen moet hij even vanaf de zijlijn toekijken. Echter, als het aan de Italiaan ligt, keert hij spoedig weer terug in de paddock. Zou hij Christian Horner kunnen opvolgen bij Red Bull Racing?

Steiner en teameigenaar Gene Haas lagen niet langer op één lijn over de toekomst van het Haas F1 Team, waardoor eerstgenoemde de deur werd gewezen. Waar Steiner liever meer investeringen wilde zien om een volgend niveau te kunnen bereiken, daar wilde Gene daar gaan "op de manier waarop we bezig waren", zo zegt Steiner in een uitgebreid interview met The Telegraph. Het resulteerde in een scheiding tussen beide partijen, maar Steiner is absoluut niet bij de pakken neer gaan zitten. Sterker nog: de goedgebekte Italiaan is ook in Australië 'gewoon' te vinden in de paddock. Niet als teambaas dit keer, maar als analist van Channel 10. Hoewel Steiner het circus der Formule 1 niet volledig los kan laten, vindt hij het rustigere schema dat hij nu heeft ook wel lekker. "Je gaat nu gewoon vier dagen weg en dan weer naar huis. F*cking hell! Makkelijk!", zo lacht hij.

Steiner staat open voor terugkeer bij F1-team

Maar een terugkeer naar één van de teams op de grid, ziet Steiner op den duur ook wel zitten. Hij is echter niet zelf van plan met zijn C.V. bij de teams op de deur te bonken. "Ik heb geen haast. Ik ga niet zelf shoppen. Maar als mensen het vragen, dan kun je ernaar kijken en zeg je ja of nee en praat je met ze", zo zegt de 58-jarige man uit Meran. Teams weten echter dat ze met Steiner een bepaalde persoonlijkheid binnen halen. Kijkers van Drive to Survive lopen weg met de Italiaan, maar hij kan mensen ook tegen de borst stuiten. "Ik ben niet iemand die, hoe zeg je dat, iedereen leuk vindt", zo is Steiner zich bewust. "Ik heb daar geen problemen mee. Je kunt niet door iedereen aardig gevonden worden. Bij mij is het óf-of. Maar er is duidelijk een menigte die mijn aanwezigheid wel leuk vindt", zo doelt hij op de kijkers van de Netflix-serie.

Steiner als opvolger Horner bij Red Bull?

Met aan de ene kant de beschikbare Steiner en aan de andere kant de op de wip zittende Horner, krijgt Steiner uiteraard ook de vraag of hij misschien binnenkort bij de Oostenrijkse renstal te bewonderen is. Steiner spreekt immers ook vloeiend Duits, iets dat goed van pas komt bij Red Bull. "Haha, ik denk het niet. F*cking hell! Kun je het je voorstellen?", zo reageert Steiner lachend, om vervolgens op een serieuzere toon verder te gaan: "Het is gemakkelijk om te zeggen: 'Ja, ik zou het kunnen.' Dat moet nog bewezen worden. Geloof ik dat ik het zou kunnen? Ja. Maar het is een zeer competitieve omgeving."

