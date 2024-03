Pérez kwalificeert zich als derde in Melbourne: 'Ik had anderhalf tiende sneller gekund'

Sergio Pérez kwalificeerde zich als derde in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Australië. Op Albert Park wist de Mexicaan goed mee te doen, al kwam hij nog wel een paar tienden tekort voor pole. Na afloop verklaarde Pérez dat hij nog wel iets sneller had gekund als hij geen problemen had gehad met zijn remmen.

Pérez en Red Bull kende tot aan de kwalificatie nog geen vlekkeloos weekend in Down Under, maar naarmate de sessie vorderde, werden er stappen naar voren gezet. Uiteindelijk was het - wederom - Max Verstappen die de concurrentie overklaste en met bijna drie tienden verschil pole position wist te pakken. Pérez kwam niet in de buurt van de snelste tijd, maar stelde wel de derde startplek veilig, achter Carlos Sainz. Of hij ook daadwerkelijk op die plek de race mag gaan starten, is nog even afwachten, want Pérez moet zich verantwoorden bij de stewards voor het ophouden van Nico Hülkenberg in Q1.

Pérez kon sneller tijdens kwalificatie

Na afloop van de kwalificatie verscheen Pérez bij de microfoon voor de gridinterviews en gaf hij aan dat hij het verschil naar Verstappen nog wel wat kleiner had kunnen maken. "Ja, ik denk dat ik er iets meer uit had kunnen halen", zo zegt hij. De Mexicaan had echter wat remproblemen waardoor hij niet het maximale uit zijn ronde kon halen. "Aan het begin had ik problemen met de remmen. Ik had anderhalf tiende sneller gekund, maar ik ben blij." Hoewel het Red Bull was die domineerde deze kwalificatie, ziet Ferrari er ook sterk uit. Charles Leclerc had wat pech in Q3, maar Sainz stond - na zijn buikoperatie - 'gewoon' op plek twee. Pérez weet dat hij zijn borst nat kan maken.

Red Bull verwacht gevecht met Ferrari

"Morgen kunnen we een gevecht verwachten met Ferrari, maar ook met de rest van het veld", zo doelt Checo op de kleine verschillen tussen de teams. "We gaan het morgen zien." Pérez denkt dat de grootste uitdaging hem zit in het bandenmanagement. "We hebben onze strategie voor morgen iets aangepast en we gaan zien we er morgen het beste uit de verf komt qua bandenslijtage", aldus de 34-jarige coureur.

